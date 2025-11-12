«Енергоатом» за 9 міс.-2025 отримав 12,8 млрд грн чистого прибутку

Прибуток НАЕК "Енергоатом" до оподаткування за 9 місяців цього року склав 15 млрд 716,90 млн грн, а чистий прибуток - 12 млрд 839,29 млн грн, тоді як за 9 місяців минулого року компанія мала збиток - відповідно 5 млрд 503,44 млн грн та 4 млрд 593,46 млн грн.

Як зазначається у звіті компанії, який є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", дохід "Енергоатому" за 9 місяців цього року виріс на 33,4% - до 173 млрд 873,86 млн грн.

"Станом на 30 вересня 2025 року поточні активи перевищували поточні зобов'язання товариства на 21 млрд 883,49 млн грн через зменшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та кредиторської заборгованості з капітальних вкладень і збільшення вартості виробничих запасів", - йдеться у звіті.

Згідно зі звітом, "Енергоатом" на кінець вересня мав 7,54 млрд грн вільних грошових коштів порівняно із 8,62 млрд грн на початок року.

Завдяки отриманому прибутку "Енергоатом" у цьому році зміг скоротити непокриті збитки з 343,72 млрд грн до 330,87 млрд грн, але мав на 30 вересня 2025 року позитивний власний капітал 271,08 млрд грн та за 9 місяців згенерував позитивні чисті грошові потоки від операційної діяльності на суму 24,21 млрд грн проти 14,17 млрд грн за 9 місяців 2024 року.

Компанія уточнила, що за підсумками 9 місяців цього року реалізувала електричної енергії в обсязі 35,4 млн МВт*год порівняно із 35,0 млн МВт*год за той же період минулого року.

Відповідно до звіту, чисті грошові потоки, використані в інвестиційній діяльності, за 9 місяців цього року досягли 17,48 млрд грн, що на 85,0% більше, аніж за 9 місяців 2024 року.

Загальні майбутні зобов'язання придбати основні засоби на кінець цього вересня становили 31,93 млрд грн проти 29,67 млрд грн роком раніше.

Також у звіті зазначається, що поточній запас ядерного палива та ядерних матеріалів за січень-вересень цього року виріс з 28,23 млрд грн до 37,43 млрд грн: ядерно палив на складі зменшилося з 19,80 млрд грн до 13,82 млрд грн, тоді як ядерні матеріали збільшилися з 0,99 млрд грн до 12,50 млрд грн, а ядерно паливо в активній зоні - з 7,44 млрд грн до 11,10 млрд грн.

Інші поточні запаси виросли за цей період з 3,42 млрд грн до 4,80 млрд грн.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.