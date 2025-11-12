Фінансові новини
Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради «Енергоатому» — Свириденко
23:01 11.11.2025 |
Кабінет Міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради «Енергоатому» після викриття масштабної корупції в компанії.
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Вона зазначила, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства після консультацій з міжнародними партнерами протягом тижня має подати на затвердження уряду новий склад наглядової ради.
«Завдання нового складу - швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції», - наголосила Свириденко.
Прем'єр-міністерка також доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит «Енергоатому», зокрема щодо закупівель.
Вона зазначила, що очікує отримати результати аудиту в «найкоротші терміни». Матеріали передадуть правоохоронним та антикорупційним органам.
Зазначимо, що наглядова рада «Енергоатому» загалом складається із чотирьох людей - двох іноземців та двох українців. Головою ради є Ярек Неверович, а його заступником - Майкл Кірст. До ради також входять Віталій Петрук та Тимофій Милованов.
Останній раніше повідомив, що склав свої повноваження члена наглядової ради. Він розповів, що пропонував ухвалити два рішення щодо ситуації, що склалася: тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування, та створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу, який мав би провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю.
«Замість цього ми обговорюємо тендери, процедури, ще якісь уточнення на місяць і помираємо в бюрократії. Я відчуваю, що нас просто заговорюють. І не бачу ні в кого рішучості, яку відчуваю в собі», - зазначав Милованов.
Більше про корупційну схему
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 10 листопада заявило про проведення масштабної операції «Мідас» із викриття корупції у сфері енергетики.
За даними слідства, основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання «відкатів» від контрагентів «Енергоатому» розміром від 10% до 15% вартості контрактів. Зокрема, контрагенти мали заплатити, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або втрати статусу постачальника.
Гроші легалізували через окремий офіс у Києві, що належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, кажуть правоохоронці.
Прокурор Спеціалізованої прокуратури повідомив, що до схеми були залучені бізнесмени Тимур Міндіч (Карлсон) та Олександр Цукерман (Шеф).
За даними прокурора, упродовж 2025 року Міндіч мав вплив на міністра енергетики Германа Галущенка (Професора) та на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.
Нагадаємо, «Українська правда» з посиланням на джерела повідомила, що зранку 10 листопада працівники НАБУ проводили обшуки в бізнесмена та співвласника фірми «Квартал 95» Тимура Міндіча. За словами народного депутата Ярослава Железняка, НАБУ прийшло з обшуками також до Германа Галущенка - міністра юстиції, який раніше був міністром енергетики, - та до компанії «Енергоатом».
