ФГВФО шукає інвестора для виведення неплатоспроможного РВС Банку з ринку без ліквідації

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО, Фонд) оголосив відкритий конкурс для залучення інвестора або приймаючого банку з метою виведення з ринку без ліквідації РВС Банку, визнаного неплатоспроможним Національним банком України (НБУ) 4 листопада 2025 року.

"Головні передумови для успішного кейсу врегулювання - якість активів і зацікавленість інвестора чи приймаючого банку в одному зі способів врегулювання", - пояснила заступниця директора-розпорядника Фонду Вікторія Степанець.

Як зазначається у повідомленні ФГВФО, серед можливих варіантів врегулювання - продаж неплатоспроможного банку інвестору, що дозволяє уникнути ліквідації, або ж сценарії, які передбачають створення перехідного банку чи передачу активів і зобов'язань приймаючому банку з подальшою ліквідацією фінустанови.

Фонд відкрив віртуальну кімнату даних і фізичну кімнату в банку для ознайомлення потенційних інвесторів з фінансовим станом установи.

Пропозиції приймаються до 21 листопада 2025 року включно. Учасники мають бути попередньо кваліфіковані НБУ або подати необхідні документи.

Розмір гарантованого відшкодування вкладникам РВС Банку з боку Фонду становить майже 300 млн грн - відповідно до суми вкладів разом із нарахованими відсотками на кінець дня, що передував початку процедури виведення банку з ринку.

Як повідомлялося, Нацбанк 4 листопада 2025 року визнав РВС Банк неплатоспроможним через системні порушення, зокрема, неналежну організацію системи внутрішнього контролю та управління ризиками, повторне порушення нормативів достатності капіталу протягом 30 днів поспіль, а також систематичне подання до регулятора недостовірної звітності для приховування реального фінансового стану.

Раніше, у квітні та грудні 2024 року, НБУ оштрафував РВС Банк за порушення фінмоніторингу відповідно на 21,8 млн грн та 135,2 млн грн, а у жовтні цього року - ще на 3,8 млн грн, що погіршило його фінансовий стан.

Власник РВС Банку Олександр Стецюк повідомив виданню "ЛІГА", що оскаржить рішення Національного банку про визнання установи неплатоспроможною, яке він вважає "упередженим і передчасним". За його словами, банк мав достатньо ліквідності й подав пакет документів від іноземного інвестора на 180 млн грн для докапіталізації за спрощеною процедурою, що триває не більше ніж місяць.

За даними Нацбанку, на 1 вересня 2025 року РВС Банк займав 50-те місце серед 60 платоспроможних банків за обсягом активів - 1,6 млрд грн.

Згідно зі звітом за третій квартал, банк мав 13 відділень. За дев'ять місяців цього року його активи впали з 4,51 млрд грн до 1,51 млрд грн, у тому числі грошові кошти - з 3,25 млрд грн до 0,52 млрд грн, кредити та заборгованість клієнтів - з 0,36 млрд грн до 0,17 млрд грн, інвестиції в цінні папери - з 0,61 млрд грн до 0,51 млрд грн, інвестиційна нерухомість - з 0,13 млрд грн до 0,08 млрд грн.

В той же час кошти клієнтів скоротилися з 4,11 млрд грн до 1,25 млрд грн, а власний капітал - з 0,30 млрд грн до 0,16 млрд грн. Чистий збиток банку за січень-вересень цього року склав 0,14 млрд грн проти 0,01 млрд грн чистого прибутку за дев'ять місяців минулого року, а чистий процентний дохід скоротився до 0,10 млрд грн з 0,18 млрд грн.