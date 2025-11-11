Фінансові новини
- |
- 11.11.25
- |
- 18:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Писарука на чолі правління Райффайзен Банку з 1 січня 2026 року замінить його заступниця Гуріна
12:08 11.11.2025 |
Новою головою правління Райффайзен Банку (Київ), найбільшого недержавного банку України, з 1 січня 2026 року стане Наталія Гуріна, яка із січня 2012 року відповідає за ризик-менеджмент і роботу з проблемними активами на посаді заступниці голови правління.
Як йдеться у повідомлені банку на його сайті, відповідне рішення прийняла наглядова рада Райффайзен Банку за результатами конкурсу, відтак його ще мають погодити державні органи нагляду.
Зазначається, що Гуріна всю свою професійну кар'єру присвятила банку і зростала у ньому фактично з перших років заснування компанії, почавши свою кар'єру в "Авалі" (колишня назва банку) 1994 року.
Вона замінить на посаді голови правління Олександра Писарука, якого наглядова рада затвердила на цю посаду у серпні 2019 року і який у 2014-2016 роках був першим заступником голови НБУ.
"Гуріна продемонструвала сильні професійні та лідерські якості, які дозволять забезпечити подальший розвиток банку в надскладних воєнних умовах", - зазначив заступник голови наглядової ради Андрій Степаненко, слова котрого наведено в релізі.
Зазначається, що Гуріна у різні роки обіймала посади у сферах біржових операцій, валютного контролю, казначейства, кредитних операцій, моніторингу портфеля та проблемних кредитів. До призначення членом правління у липні 2007 року була заступницею головного ризик-менеджера - директоркою департаменту корпоративних ризиків.
Заміна голови правління банку є плановою після рішення чинного голови правління Писарука не продовжувати контракт на новий період, йдеться в релізі.
Райффайзен Банк - найбільший український банк із іноземним капіталом. За даними НБУ на 1 вересня 2025 року, за розміром активів посідав 4-е місце (239,8 млрд грн) серед 60 банків України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міндіч контролював відмивання коштів «Енергоатома» – НАБУ
|Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ
|Німеччина планує наступного року збільшити оборонну підтримку України до €11,5 мільярда
|Стала відома особа ще одного фігуранта плівок НАБУ із впливового кола енергетиків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|ФГВФО шукає інвестора для виведення неплатоспроможного РВС Банку з ринку без ліквідації
|Писарука на чолі правління Райффайзен Банку з 1 січня 2026 року замінить його заступниця Гуріна
|В Україні почнуть виробляти двоповерхові пасажирські вагони
|Нафтогаз домовився про імпорт американського LNG з Греції до 2050 року
|НБУ призначив багатомільйонні штрафи банку «Альянс", МТБ Банку й Універсал банку
|Фонд держмайна продав харківський завод «Рідіореле» за ₴118 мільйонів
|Ощадбанк визначився з новим головою правління: ним стане Юрій Каціон
Бізнес
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
|Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini
|Казахстан підписав із Nvidia меморандум про намір придбати ШІ-чіпи на $2 млрд
|Колишній топменеджер Tesla почав видобувати критичні матеріали зі старих акумуляторів
|Маск заявив, що виробництво Tesla Cybercab почнеться в квітні 2026 року
|$1 трлн для Маска: акціонери Tesla схвалили найбільшу корпоративну винагороду в історії