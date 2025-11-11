Писарука на чолі правління Райффайзен Банку з 1 січня 2026 року замінить його заступниця Гуріна

Новою головою правління Райффайзен Банку (Київ), найбільшого недержавного банку України, з 1 січня 2026 року стане Наталія Гуріна, яка із січня 2012 року відповідає за ризик-менеджмент і роботу з проблемними активами на посаді заступниці голови правління.

Як йдеться у повідомлені банку на його сайті, відповідне рішення прийняла наглядова рада Райффайзен Банку за результатами конкурсу, відтак його ще мають погодити державні органи нагляду.

Зазначається, що Гуріна всю свою професійну кар'єру присвятила банку і зростала у ньому фактично з перших років заснування компанії, почавши свою кар'єру в "Авалі" (колишня назва банку) 1994 року.

Вона замінить на посаді голови правління Олександра Писарука, якого наглядова рада затвердила на цю посаду у серпні 2019 року і який у 2014-2016 роках був першим заступником голови НБУ.

"Гуріна продемонструвала сильні професійні та лідерські якості, які дозволять забезпечити подальший розвиток банку в надскладних воєнних умовах", - зазначив заступник голови наглядової ради Андрій Степаненко, слова котрого наведено в релізі.

Зазначається, що Гуріна у різні роки обіймала посади у сферах біржових операцій, валютного контролю, казначейства, кредитних операцій, моніторингу портфеля та проблемних кредитів. До призначення членом правління у липні 2007 року була заступницею головного ризик-менеджера - директоркою департаменту корпоративних ризиків.

Заміна голови правління банку є плановою після рішення чинного голови правління Писарука не продовжувати контракт на новий період, йдеться в релізі.

Райффайзен Банк - найбільший український банк із іноземним капіталом. За даними НБУ на 1 вересня 2025 року, за розміром активів посідав 4-е місце (239,8 млрд грн) серед 60 банків України.