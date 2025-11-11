Фінансові новини
В Україні почнуть виробляти двоповерхові пасажирські вагони
17:42 10.11.2025 |
У проєкті держбюджету на 2026 рік передбачено близько 5,7 млрд грн на придбання 100 пасажирських вагонів для "Укрзалізниці", у тому числі замовлять перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон.
Про це заступник міністра фінансів Олександр Кава розповів під час зустрічі із членами Американської торговельної палати (ACC), а також представниками українського бізнесу, інформує пресслужба Мінфіну.
"Двоповерхові пасажирські вагони дозволять суттєво оптимізувати витрати на перевезення пасажирів. Витрати на обслуговування одно- та двоповерхових вагонів відрізняються приблизно на 10%, тоді як кількість місць у двоповерховому вагоні зростає майже на 80%. Тобто за порівнянних експлуатаційних витрат компанія зможе перевезти значно більше пасажирів", - сказав Кава.
За його словами, у перспективі модельний ряд двоповерхових вагонів включатиме варіанти як для нічного сполучення зі спальними місцями, так і для денного, з місцями для сидіння.
Заступник міністра нагадав, що за останні п'ять років держава профінансувала придбання 166 сучасних пасажирських вагонів українського виробництва. У 2025 році було укладено контракт на постачання ще 100 вагонів, які почнуть надходити у 2026 році.
Як повідомлялося, щоб пасажирські перевезення перестали бути збитковими для "Укрзалізниці", ціни на квитки потрібно підвищити у 3-4 рази, заявив заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко.
Він запевнив, що під час війни цього не робитимуть. Тому для покриття збитків від пасажирських перевезень "Укрзалізниця" у 2026 році планує отримати 16 млрд грн дотацій з держбюджету, а також підвищити вантажні тарифи на 41,5% в два етапи.
