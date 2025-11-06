Фінансові новини
Фонд держмайна продав харківський завод «Рідіореле» за ₴118 мільйонів
17:49 06.11.2025
Фонд державного майна України на приватизаційному аукціоні реалізував державний пакет акцій АТ «Завод «Радіореле» за 118 млн грн.
Відповідна інформація оприлюднена на Prozorro.Продажі, передає Укрінформ.
Згідно з оприлюдненими даними, переможцем торгів стало ТОВ «СКТБ корпорація «Укріннмаш», яке було єдиним учасником електронного аукціону.
Державний пакет акцій у розмірі 100% статутного капіталу АТ «Завод «Радіореле» було виставлено за 117 192 500 грн при номінальній вартості у 234 385 000 грн.
Фінальна вартість об'єкту склала 118 000 811,00 грн. Наразі очікується публікація протоколу.
На аукціоні, оголошеному на 4 лютого, підприємство намагалися реалізувати за 234,38 млн грн. Торги не відбулися через відсутність учасників.
