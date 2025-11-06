Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд держмайна продав харківський завод «Рідіореле» за ₴118 мільйонів

 

Фонд державного майна України на приватизаційному аукціоні реалізував державний пакет акцій АТ «Завод «Радіореле» за 118 млн грн.

Відповідна інформація оприлюднена на Prozorro.Продажі, передає Укрінформ.

Згідно з оприлюдненими даними, переможцем торгів стало ТОВ «СКТБ корпорація «Укріннмаш», яке було єдиним учасником електронного аукціону.

Державний пакет акцій у розмірі 100% статутного капіталу АТ «Завод «Радіореле» було виставлено за 117 192 500 грн при номінальній вартості у 234 385 000 грн.

Фінальна вартість об'єкту склала 118 000 811,00 грн. Наразі очікується публікація протоколу.

На аукціоні, оголошеному на 4 лютого, підприємство намагалися реалізувати за 234,38 млн грн. Торги не відбулися через відсутність учасників.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0836
  0,0165
 0,04
EUR
 1
 48,5224
  0,1873
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7307  0,03 0,08 42,2641  0,01 0,01
EUR 48,1772  0,02 0,04 48,7607  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9900  0,07 0,17 42,0200  0,07 0,17
EUR 48,3900  0,12 0,25 48,4200  0,09 0,20

