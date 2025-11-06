Ощадбанк визначився з новим головою правління: ним стане Юрій Каціон

Наглядова рада Ощадбанку провела конкурсний відбір нового голови правління у зв'язку з завершенням строку дії контракту попереднього керівника Сергія Наумова. Переможцем конкурсу став Юрій Каціон, повідомляється на сайті банку.

Каціон має 27 років стажу в банківській сфері, з яких 24 роки він провів в Ощадбанку. За цей час він пройшов від головного економіста до директора департаменту корпоративного бізнесу (2016 рік), а згодом - до заступника голови правління, відповідального за корпоративний бізнес (2022 рік).

Призначення на посаду CEO відбудеться після погодження його кандидатури Національним банком України.

Посаду голови правління Ощадбанку з 3 листопада 2020 року обіймав Сергій Наумов, який прийшов до банку після шести років у Піреус Банку. Він також має досвід роботи на керівних посадах у Сбєрбанку, Правекс Банку, Укрсиббанку.

Строк повноважень голови правління Ощадбанку становить п'ять років із правом призначення на новий строк за результатами конкурсного відбору.

Наглядову раду банку очолює Володимир Лавренчук.