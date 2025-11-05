Фінансові новини
«Укрзалізниця» має чистий збиток за 9 міс.-2025 7,2 млрд грн і пропонує ріст вантажних тарифів у 2026 р. на 41,5%
11:18 05.11.2025 |
"Укрзалізниця" (УЗ) через втрату за 2021-2025 роки 49% вантажних перевезень більше не може субсидіювати за їх рахунок збиткові пасажирські перевезення, пропонує збільшити вантажні тарифи на 41,5% наступного року в два етапи та просить про бюджетну підтримку, заявив заступник голови наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.
"Чистий збиток за 9 місяців - 7,195 мрлд грн, збитки пасажирки в минулому році - 18 млрд грн. Так чи інакше не уникнути індексації вантажних тарифів, але треба це робити поступово, для того, щоб не було шоків в промисловості, в два етапи", - сказав він з трибуни Верховної Ради, куди його викликали депутати напередодні, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".
"Нам треба хоча б індексувати до темпу роста (цін) виробників. Це може дати 22,5 млрд грн, якщо ми зробимо це наступного року з 1 січня та 1 липня - на 27,5% та 11%", - зазначив Лещенко.
Він пояснив, що ситуації з вантажними перевезеннями навряд чи покращиться, бо цього року втрачена практична всю вугільна галузь Донеччини, й остання шахта - Білозірська - вже також зупинена.
"Гірничо-збагачувальні комбінати зупиняються через війну... Також в цьому році було 800 атак на інфраструктуру залізниці із пошкодженням 3 тис. об'єктів... Щоб компенсувати збитки потрібна допомога платників податків України", - наголосив заступник голови наглядової ради.
За його словами, обговорюється 16 млрд грн бюджетної допомоги 2026 року, щоб компенсувати збитки пасажирки, і компанія дуже вдячна, що є готовність підтримати це рішенням уряду.
Лещенко нагадав, що цього року для компенсації пасажирки прийнято рішення спрямувати "Укрзалізниці" 13 млрд грн.
Він також зазначив, що зі свого боку компанія за рахунок продажу брухту може отримати також додатково до 10 млрд грн.
Як повідомлялося, у проєкті держбюджету-2026 на розвиток міського пасажирського транспорту у містах України заплановано 4,2 млрд грн, на модернізацію залізниці - 1,2 млрд грн. Крім того, для реалізації спільного з французьким урядом проєкту постачання рейок "Укрзалізниці" передбачено фінансування у 1,8 млрд грн.
Обсяг експортних перевезень УЗ у січні-червні 2025 року скоротився на 13,5% - до 38,7 млн тонн, внутрішні перевезення - на 11,7%, до 35,5 млн тонн, тоді як обсяг імпортних перевезень зріс на 5,4% - до 5,3 млн тонн.
Пасажиропотік у першому півріччі 2025 року збільшився на 1,2% - до 13,52 млн.
Згідно з очікуваннями "Укрзалізниці", які були представлені у проєкті держбюджету-2026, збиток від пасажирських перевезень у 2025 році становитиме 20,8 млрд грн, у 2026 році - 22,3 млрд грн, у 2027 році - 24,7 млрд грн та у 2028 році - 29,4 млрд грн. Водночас компанія прогнозує різке зниження прибутку від вантажних перевезень у 2025 році до 0,9 млрд грн, помірне зростання у 2026 році до 9,0 млрд грн, у 2027 році до 12,6 млрд грн та у 2028 році до 19,3 млрд грн.
За результатами діяльності компанії у 2024 році збиток за сегментами пасажирських перевезень збільшився на 2,4 млрд грн, або 15,4% - до 18,1 млрд грн, джерелом його покриття був прибуток від сегменту вантажних перевезень, який становив 20,4 млрд грн.
Загалом у 2024 році УЗ збільшила виручку на 11,1% - до 102,87 млрд грн, але отримала чистий збиток 2,71 млрд грн проти чистого прибутку 5,04 млрд грн у 2023 році.
