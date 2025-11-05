Фінансові новини
В «Укрзалізниці» планують підняти ціни на квитки "Інтерсіті" та у вагони класу СВ
10:57 05.11.2025 |
Через збитки Укрзалізниця планує підвищення динамічного ціноутворення для квитків 1 класу "Інтерсіті" та вагонів СВ.
Про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко під час виступу у Верховній Раді.
"Ми плануємо підняти динамічне ціноутворення для вагонів класу СВ та 1 класу "Інтерсіті". Це частково покращення результату, але не повністю", - заявив він.
Так, чистий збиток УЗ за 9 місяців 2025 року становив 7,1 млрд грн. Збитки пасажирських перевезень у 2024 році - 18 млрд грн.
Щоб стабілізувати ситуацію, Лещенко крім більших цін на квитки пропонує внутрішню оптимізацію, зокрема продаж металобрухту - очікувано до 10 млрд грн. Компенсація з держбюджету збитків пасажирських перевезень - 16 млрд грн.
Крім того, він заявив про намір поступової індексації вантажних тарифів у два етапи - спочатку +27%, потім +11%. З урахуванням зростання цін виробників це може дати близько 22 млрд грн.
