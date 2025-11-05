Авторизация

В «Укрзалізниці» планують підняти ціни на квитки "Інтерсіті" та у вагони класу СВ

 

Через збитки Укрзалізниця планує підвищення динамічного ціноутворення для квитків 1 класу "Інтерсіті" та вагонів СВ.

Про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко під час виступу у Верховній Раді.

"Ми плануємо підняти динамічне ціноутворення для вагонів класу СВ та 1 класу "Інтерсіті". Це частково покращення результату, але не повністю", - заявив він.

Так, чистий збиток УЗ за 9 місяців 2025 року становив 7,1 млрд грн. Збитки пасажирських перевезень у 2024 році - 18 млрд грн.

Щоб стабілізувати ситуацію, Лещенко крім більших цін на квитки пропонує внутрішню оптимізацію, зокрема продаж металобрухту - очікувано до 10 млрд грн. Компенсація з держбюджету збитків пасажирських перевезень - 16 млрд грн.

Крім того, він заявив про намір поступової індексації вантажних тарифів у два етапи - спочатку +27%, потім +11%. З урахуванням зростання цін виробників це може дати близько 22 млрд грн.
За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0725
  0,0316
 0,08
EUR
 1
 48,3329
  0,0940
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6990  0,02 0,05 42,2583  0,02 0,05
EUR 48,1557  0,04 0,09 48,7547  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,01 0,02 42,0550  0,02 0,06
EUR 48,2800  0,00 0,00 48,3300  0,02 0,03

