Уряд планує виділити на підтримку Укрзалізниці близько 16 мільярдів

 

Цього року для стабілізації фінансового стану АТ «Укрзалізниця» уряд вже виділив 13 млрд грн з резервного фонду; на наступний рік у бюджеті передбачено близько 16 млрд грн.

Про це журналістам розповіла Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, коментуючи запровадження нової соціальної програми «Укрзалізниця 3000».

«Уряд дає фінансування Укрзалізниці в складний період. Це кошти платників податків, тому громадяни мають отримати підтримку від УЗ - ми створюємо можливість подорожувати по програмі УЗ-3000 та заповнити місця, які звичайно залишаються вільними. Водночас потрібно розуміти, що 16 млрд грн підтримки на наступний рік не дорівнює програмі у 3000 кілометрів», - сказала Свириденко.

Вона додала, що цьогоріч держкомпанія вже отримала 13 млрд грн з резервного фонду державного бюджету, зокрема для виплати заробітної плати працівникам.

Уряд працює також над запровадженням системних заходів підтримки національного перевізника для поліпшення ситуації зі збитковістю пасажирських перевезень. Зокрема, є план поступово перейти на покладання на УЗ зобов'язань з надання послуг - ПСО.

Сама компанія взяла на себе зобов'язання з оптимізації витрат власними ресурсами щонайменше на 10 млрд грн. Очікується, що ці та інші заходи покращать ситуацію для залізниці, а разом із тим збережуть доступність подорожей для всіх українців.

«Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава, як в більшості європейських країнах, тож важливо, щоб вони задіювались максимально ефективно і якомога більше пасажирів могли подорожувати цілорічно», - підкреслила Прем'єр-міністерка.
За матеріалами: Укрінформ
 

