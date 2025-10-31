В Україні побудували перше підземне модульне сталеве укриття для військових за 16 млн грн

В Україні побудували перше підземне сталеве укриття, яке слугує навчальним хабом для військових. Про це повідомила компанія "Метінвест", яка займалася реалізацією проєкту.

Конструкція підземного укриття, яке має площу майже 100 квадратних метрів, складається з готових сталевих модулів, що дало змогу змонтувати споруду лише за півтора місяця. Вартість проєкту - 16 млн грн.

Хаб розташований поза межами основної будівлі військового навчального закладу і сполучається з нею сталевими переходами.

"Укриття достатньо глибоко занурене під землю, що забезпечує надійний захист від уламків та дронових атак. Воно розраховане на комфортне навчання понад 70 людей та тимчасове перебування до 150 людей. Усередині облаштовано три навчальні простори, санвузли, п'ять виходів, один з яких - запасний евакуаційний, що може додатково відвести особовий склад на безпечну відстань", - йдеться у повідомленні.

Також завдяки складаним меблям приміщення легко трансформується під різні формати занять - від лекцій до тренінгів із тактичної медицини.