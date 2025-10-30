Суд на вимогу АМКУ заарештував кошти «Тедіс Україна» Кауфмана

Південно-західний апеляційний господарський суд наклав арешт на кошти дистрибʼютора тютюнової продукції "Тедіс Україна". Таким чином суд забезпечив позов Антимонопольного комітету України, який не дочекався від компанії сплати 548 млн грн штрафу.

Про це йдеться у повідомленні Антимонопольного комітету України.

"Південно-західний апеляційний господарський суд у повному обсязі задовольнив заяву Антимонопольного комітету України про забезпечення позову та наклав арешт на грошові кошти ТОВ "Тедіс Україна", які містяться на банківських рахунках, в межах суми позову, тобто у розмірі 548 млн грн", - повідомляє АМКУ.

АМКУ нагадує, що 3 серпня 2023 року Верховний Суд відмовив ТОВ "Тедіс Україна" у задоволенні касаційної скарги у справі про оскарження рішення комітету від 17.03.2021.

Цим рішенням товариство було оштрафовано на 274 млн грн за виконання іншого рішення комітету від 16.12.2016 не в повному обсязі, говориться у повідомленні.

"Незважаючи на рішення Верховного Суду, яким підтверджено обов'язок ТОВ "Тедіс Україна" сплатити штраф у розмірі 274 млн грн, зазначене рішення не було виконано", - зазначає АМКУ.

"Тому Антимонопольний комітет України у вересні 2023 року звернувся до Господарського суду Одеської області з позовом про стягнення штрафу у розмірі 274 млн грн та пені у розмірі 274 млн грн", - говориться у повідомленні.

Рішенням Господарського суду Одеської області від 10.09.2025 позовні вимоги Антимонопольного комітету України задоволено в повному обсязі, але ТОВ "Тедіс Україна" оскаржило його в апеляційному порядку.

У зв'язку із чим Антимонопольним комітетом України було подано заяву про накладання арешту на рахунки ТОВ "Тедіс Україна" на загальну суму 548 млн грн.

28 жовтня 2025 року Південно-західний апеляційний господарський суд задовольнив цю заяву в повному обсязі та наклав арешт на грошові кошти товариства.

"Це є гарантією виконання в майбутньому судового рішення про стягнення з ТОВ "Тедіс Україна" 548 млн грн до Державного бюджету України після завершення судового розгляду", - зазначає АМКУ.

"Після отримання Антимонопольним комітетом України ухвали про забезпечення позову, вона буде у встановленому чинним законодавством порядку направлена для негайного виконання до органів примусового виконання рішень Міністерства юстиції України", - говориться у повідомленні.

Зазначимо, що тютюновий дистриб'ютор "Тедіс Україна" належить одеському підприємцю Борису Кауфману.