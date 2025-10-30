«Українська Бронетехніка» та чеська CSG запустили виробництво снарядів великого калібру в Україні

В Україні стартувало виробництво великокаліберних боєприпасів на базі ліцензії, наданої чеською оборонною групою Czechoslovak Group (CSG). Партнером у проєкті стала "Українська Бронетехніка", повідомляє пресслужба CSG.

За інформацією чеської компанії, український виробник отримав технологічну документацію та розробки від CSG і вже розпочав серійний випуск снарядів для танків і артилерійських систем. Крім ліцензії та технологічної бази CSG постачає критичні комплектуючі, зокрема порохові заряди, детонатори та інші ключові елементи боєприпасів.

У CSG це називають першим випадком, коли західна оборонна компанія організовує локалізацію снарядів великого калібру в Україні. За ліцензійною документацією "Українська Бронетехніка" виготовлятиме боєприпаси калібрів 105 мм, 120 мм і 155 мм.

"Як і в первинних домовленостях, у перший рік співпраці передбачено виробництво до 100 тисяч снарядів калібру 155 мм та 50 тисяч - калібру 105 мм, проте в подальшому потужності планується подвоїти... При цьому на початковому етапі ми локалізуємо близько половини виробництва, а з часом український завод виготовлятиме до 80% усіх боєприпасів, передбачених угодою", - заявив каже керівник "Української Бронетехніки" Владислав Бельбас.

Водночас речник CSG Андрій Чіртек уточнив, що загальна річна потужність залишається незмінною, але обсяги замовлень залежать від фінансових можливостей України. За його словами, через обмежені ресурси ключовою залишається Чеська ініціатива з постачання боєприпасів, у межах якої закупівлі великокаліберних снарядів фінансують міжнародні донори.

У CSG також зауважили, що ліцензійна модель була обрана замість початкової ідеї створення спільного підприємства.

"Під час вивчення правової бази для створення спільного підприємства ми зіткнулися зі складними регуляторними вимогами українського законодавства та проблемами його сумісності з чеським правом", - зазначив речник CSG Андрій Чіртек.

У чеській компанії додали, що оскільки "Українська Бронетехніка" вже мала необхідні технології та могла доволі швидко розпочати випуск продукції, це стало головним чинником в ухваленні рішення про новий формат співпраці.

"CSG не братиме участі у визначенні цінової політики чи виборі клієнтів, всі ключові рішення ухвалює український партнер. Чеська група буде отримувати свою вигоду в вигляді ліцензійних платежів та постачання компонентів", - додали в CSG.

У CSG наголосили на довгостроковому значенні угоди для обох підприємств і країн: продаж ліцензій і передача технологій формують підґрунтя для майбутньої співпраці, зокрема у післявоєнний період.

Група CSG фокусується на розробці та виробництві стратегічно важливих продуктів, систем і технологій у сфері оборони, аерокосмічної галузі, автомобільної промисловості та інших секторах. Ключові виробничі підприємства групи розташовані у США, Великій Британії, Іспанії, Італії, Німеччині, Чехії, Словаччині, Сербії, Греції та Індії.

"Українська Бронетехніка" займається виробництвом спеціалізованих броньованих авто, мінометів і боєприпасів, зенітних установок, бронювання. У вересні стало відомо, що компанія почала серійно виробляти FPV-дрон з 60-мм міною.