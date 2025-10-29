Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд Баффета допоможе Укрзалізниці запустити виробництво дефіцитних деталей

 

Укрзалізниця підписала контракти з Фондом Говарда Г. Баффета на постачання сучасного обладнання. Це дозволить компанії налагодити власне виробництво критично важливих деталей для локомотивів. Про це повідомив член правління Укрзалізниці Євген Шрамко на своїй сторінці у Facebook.

Заснований у 1999 році, фонд Говарда Г. Баффета - це приватна американська сімейна організація, що зосереджується на зміцненні продовольчої безпеки, запобіганні конфліктам, підвищенні громадської безпеки та протидії торгівлі людьми.

"Для напряму "Ремонт і виробництво" Укрзалізниці це історичний етап. Вперше ми уклали контракти з міжнародним фондом, Фондом Говарда Г. Баффета (HGBF), на постачання сучасного інноваційного обладнання для виготовлення запчастин", - зазначив Шрамко.

Сума контрактів на сьогодні становить $9,2 млн. За їх умовами Укзалізниця отримає понад 20 одиниць високоточного промислового устаткування. Серед нього - токарні та фрезерні верстати, 3D-принтери та 3D-сканери, термічні установки та інше технологічне обладнання, необхідне для виробництва критично важливих компонентів.

Нове обладнання дозволить Укрзалізниці виробляти деталі, які не імпортувалися в Україну понад п'ять років і не мають вітчизняних аналогів.

"Це не просто технічне оновлення. Це стратегічна інвестиція в безпеку, технологічну незалежність та стійкість української залізниці", - наголосив член правління компанії.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0115
  0,0716
 0,17
EUR
 1
 48,8657
  0,1127
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6832  0,06 0,15 42,2758  0,06 0,14
EUR 48,6371  0,10 0,20 49,3371  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9850  0,03 0,08 42,0150  0,04 0,08
EUR 48,9700  0,04 0,08 48,9100  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес