Фонд Баффета допоможе Укрзалізниці запустити виробництво дефіцитних деталей

Укрзалізниця підписала контракти з Фондом Говарда Г. Баффета на постачання сучасного обладнання. Це дозволить компанії налагодити власне виробництво критично важливих деталей для локомотивів. Про це повідомив член правління Укрзалізниці Євген Шрамко на своїй сторінці у Facebook.

Заснований у 1999 році, фонд Говарда Г. Баффета - це приватна американська сімейна організація, що зосереджується на зміцненні продовольчої безпеки, запобіганні конфліктам, підвищенні громадської безпеки та протидії торгівлі людьми.

"Для напряму "Ремонт і виробництво" Укрзалізниці це історичний етап. Вперше ми уклали контракти з міжнародним фондом, Фондом Говарда Г. Баффета (HGBF), на постачання сучасного інноваційного обладнання для виготовлення запчастин", - зазначив Шрамко.

Сума контрактів на сьогодні становить $9,2 млн. За їх умовами Укзалізниця отримає понад 20 одиниць високоточного промислового устаткування. Серед нього - токарні та фрезерні верстати, 3D-принтери та 3D-сканери, термічні установки та інше технологічне обладнання, необхідне для виробництва критично важливих компонентів.

Нове обладнання дозволить Укрзалізниці виробляти деталі, які не імпортувалися в Україну понад п'ять років і не мають вітчизняних аналогів.

"Це не просто технічне оновлення. Це стратегічна інвестиція в безпеку, технологічну незалежність та стійкість української залізниці", - наголосив член правління компанії.