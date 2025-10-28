Наглядову раду Укрзалізниці знову очолив Гепард Хафер. Лещенко – заступник

Наглядову раду Укрзалізниці знову очолив німець Гепард Хафер, який має досвід роботи у Deutsche Bahn. Його заступником став колишній депутат Верховної Ради Сергій Лещенко, повідомила пресслужба компанії.

Керівництво наглядової ради УЗ обрали на її першому засіданні після перепризначення.

До наглядової ради Укрзалізниці входять четверо незалежних членів (Ельжбета Єва Беньковська, Максим Мокляк, Анатолій Амелін, Гепард Хафер) та троє представників держави (Сергій Лещенко, Давид Ломджарія, Олександр Камишін).

Хафер, Амелін, Ломджарія, Лещенко, Камишін були членами наглядової ради раніше, Мокляк і Беньковська - нові члени.

Незалежні члени ради були обрані через відкритий конкурс, організований комітетом з призначення. Відбір проводився за участі міжнародної рекрутингової компанії та фінансувався Європейським банком реконструкції та розвитку.