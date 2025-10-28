Фінансові новини
- 28.10.25
- 15:42
Наглядову раду Укрзалізниці знову очолив Гепард Хафер. Лещенко – заступник
14:35 28.10.2025 |
Наглядову раду Укрзалізниці знову очолив німець Гепард Хафер, який має досвід роботи у Deutsche Bahn. Його заступником став колишній депутат Верховної Ради Сергій Лещенко, повідомила пресслужба компанії.
Керівництво наглядової ради УЗ обрали на її першому засіданні після перепризначення.
До наглядової ради Укрзалізниці входять четверо незалежних членів (Ельжбета Єва Беньковська, Максим Мокляк, Анатолій Амелін, Гепард Хафер) та троє представників держави (Сергій Лещенко, Давид Ломджарія, Олександр Камишін).
Хафер, Амелін, Ломджарія, Лещенко, Камишін були членами наглядової ради раніше, Мокляк і Беньковська - нові члени.
Незалежні члени ради були обрані через відкритий конкурс, організований комітетом з призначення. Відбір проводився за участі міжнародної рекрутингової компанії та фінансувався Європейським банком реконструкції та розвитку.
Опалювальний сезон: до тепла почали підключати житлові будинки
У листопаді Україна вийде на 500-800 перехоплювачів БпЛА на добу – Зеленський
ООН: Атаки дронів РФ на цивільних - злочин проти людяності
Зеленський: Україна й Європа будуть працювати над планом припинення вогню протягом 7-10 днів
Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
Наглядову раду Укрзалізниці знову очолив Гепард Хафер. Лещенко – заступник
Уряд розширює програму портфельних гарантій для підтримки бізнесу
Уряд надав «Укрзалізниці» 8 млрд грн для безперебійної роботи в умовах воєнного стану
Армія РФ атакувала Ізмаїльський порт
Укрнафта за 9 міс. пробурила 15 нових свердловин і планує ще 10 до кінця року
За три роки Укрнафта дослідила 1330 км² площ за допомогою 3D-сейсміки
Мінцифри проводить державний хакатон зі створення ШІ-сервісів
Рекорд: Skoda Superb TDI проїхав 2831 км на одному баку
Windows 11 отримала аналог Google Lens — візуальний пошук працює через Bing
Reuters: Китайський підрозділ Nexperia відновлює продаж мікросхем у Китаї
Європейці домовилися спільно розробляти конкурента Starlink
Google розробила квантовий алгоритм, що працює в 13 тис. разів швидше за алгоритм суперкомп'ютерів
YouTube запускає інструмент для виявлення та видалення deepfake-відео