Уряд розширює програму портфельних гарантій для підтримки бізнесу
17:29 23.10.2025 |
Кабінет міністрів ухвалив проєкт постанови про надання державних гарантій на портфельній основі, розширивши програму підтримки підприємців до 17 банків.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.
"Державні гарантії на портфельній основі - це інструмент підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, який дає змогу підприємцям отримувати кредити на вигідніших умовах. Держава бере на себе часткове зобов'язання за портфелем кредитів, що стимулює банки активніше кредитувати підприємців навіть у складних умовах воєнного часу", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Повідомляється, що граничний обсяг державних гарантій становитиме майже 14,99 млрд грн, які розподілено між 17 банками, що пройшли відбір.
Серед банків-учасників програми: АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», Акціонерний банк «Південний», АТ «ПроКредит Банк», АТ «Таскомбанк», АТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Полтава-Банк», АТ «Радабанк», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Кредитвест Банк», АТ «Альтбанк», АТ «ВСТ Банк», АТ «А-Банк».
Зазначається, що проєкт постанови надає право міністру фінансів укладати відповідні правочини з банками-учасниками програми.
Як повідомляв Укрінформ, у межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі, з грудня 2020 року, видано 49 787 кредитів на загальну суму 161,9 млрд грн.
