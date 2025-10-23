Фінансові новини
- 23.10.25
- 19:37
Уряд надав «Укрзалізниці» 8 млрд грн для безперебійної роботи в умовах воєнного стану
16:54 23.10.2025 |
Кабінет міністрів в четвер ухвалив рішення про надання 8 млрд грн АТ "Укрзалізниці" з резервного фонду державного бюджету для забезпечення безперебійної роботи залізничного транспорту в умовах воєнного стану, повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у четвер.
"Кабмін виділив 8 млрд грн "Укрзалізниці" з резервного фонду бюджету", - написав нардеп у телеграм-каналі.
Як повідомлялося, Верховна Рада у серпні внесла зміни до державного бюджету на 2025 рік, серед іншого направила в нього 8 млрд грн податку на прибуток банків, які мали б іти до бюджету Києва.
"Закон стосується переважно невійськових видатків. Серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки (невичерпний перелік), +25,5 млрд грн - поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки), з них 8 млрд грн можуть бути спрямовані для підтримки "Укрзалізниці", - прокоментувала тоді глава парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа у Facebook.
Заступник міністра фінансів Олександр Кава під час міжнародної конференції "Виробництво, експлуатація та ремонт рухомого складу" в четвер нагадав, що раніше цього року з бюджету було виділено на підтримку української залізниці 4 млрд грн. За його словами, планується у 2026 році створити більш стабільний механізм фінансування залізниці.
