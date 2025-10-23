Авторизация

Уряд надав «Укрзалізниці» 8 млрд грн для безперебійної роботи в умовах воєнного стану

 

Кабінет міністрів в четвер ухвалив рішення про надання 8 млрд грн АТ "Укрзалізниці" з резервного фонду державного бюджету для забезпечення безперебійної роботи залізничного транспорту в умовах воєнного стану, повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у четвер.

"Кабмін виділив 8 млрд грн "Укрзалізниці" з резервного фонду бюджету", - написав нардеп у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Верховна Рада у серпні внесла зміни до державного бюджету на 2025 рік, серед іншого направила в нього 8 млрд грн податку на прибуток банків, які мали б іти до бюджету Києва.

"Закон стосується переважно невійськових видатків. Серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки (невичерпний перелік), +25,5 млрд грн - поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки), з них 8 млрд грн можуть бути спрямовані для підтримки "Укрзалізниці", - прокоментувала тоді глава парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа у Facebook.

Заступник міністра фінансів Олександр Кава під час міжнародної конференції "Виробництво, експлуатація та ремонт рухомого складу" в четвер нагадав, що раніше цього року з бюджету було виділено на підтримку української залізниці 4 млрд грн. За його словами, планується у 2026 році створити більш стабільний механізм фінансування залізниці.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8970
  0,1420
 0,34
EUR
 1
 48,5502
  0,1812
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4971  0,14 0,33 42,0732  0,11 0,26
EUR 48,3279  0,06 0,13 48,9939  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9050  0,06 0,16 41,9350  0,07 0,16
EUR 48,6400  0,12 0,25 48,6700  0,12 0,25

