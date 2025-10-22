Фінансові новини
Армія РФ атакувала Ізмаїльський порт
11:58 22.10.2025 |
Вночі 22 жовтня російська армія атакувала Ізмаїльський порт.
Про це повідомляє ДП "Адміністрація морських портів України".
"Унаслідок атаки ударними безпілотниками пошкоджено термінали та об'єкти портової інфраструктури. На щастя, без жертв і постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Наразі триває ліквідація наслідків нічного обстрілу, на території порту є перебої з електропостачанням.
Попри все, портовики продовжують свою роботу, відновлюють пошкоджене й забезпечують безперервну діяльність порту, зазначає АМПУ.
