- 22.10.25
- 13:10
Укрнафта за 9 міс. пробурила 15 нових свердловин і планує ще 10 до кінця року
10:13 22.10.2025 |
АТ "Укрнафта" у січня-вересні 2025 року завершило буріння 15 нових свердловин, ще 10 - у процесі буріння, загалом планується облаштування 25 нових об'єктів до кінця року, повідомили у пресрелізі компанії.
"Ми утримуємо зростання видобутку: +4,5% по нафті та +1,7% по газу", - наголосив в.о. голови правління "Укрнафта" Юрій Ткачук.
Як стверджують у товаристві, "Укрнафта" з метою досягнення вагомих результатів, використовує 3D-геологічне моделювання, обладнання за стандартами API, цифрові рішення та технології штучного інтелекту.
За останні три роки "Укрнафта" провела 1 330 кв. км 3D-сейсморозвідки, що створює основу для розширення ресурсної бази компанії та допомагає більш ефективно бурити нові свердловини.
"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року вступила в управління активами Glusco і загалом оперує наразі 663 АЗК. Володіє 92 спеціальними дозволами на промислову розробку родовищ. На її балансі - 1832 нафтові та 154 газові видобувні свердловини.
Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.
Чистий прибуток "Укрнафти" за підсумками 2024 року - 16,38 млрд грн.
Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про держбюджет-2026
Ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру: які пошкодження
Рютте несподівано їде до Трампа
ЗМІ: Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті скасовано
|Укрнафта за 9 міс. пробурила 15 нових свердловин і планує ще 10 до кінця року
