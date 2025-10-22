Фінансові новини
За три роки Укрнафта дослідила 1330 км² площ за допомогою 3D-сейсміки
09:49 22.10.2025 |
За три роки АТ "Укрнафта" провело 3D-сейсморозвідку на 1330 км² нафтогазоносних родовищ.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.
"1 330 кв. км 3D-сейсморозвідки за три роки: це масштаб досліджень, які Укрнафта провела, щоб розширити ресурсну базу та підвищити точність геологічного моделювання", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, цьогоріч загальна площа 3D- сейсморозвідки становить приблизно 750 км² У компанії уточнили, що на двох родовищах уже завершено польову фаза досліджень, ще одне перебуває у роботі, а дослідження на трьох нових заплановані до кінця року.
Зазначається, що Укрнафта стала першою компанією в Україні, яка застосувала бездротову технологію 3D-сейсморозвідки в гірських умовах. Цей підхід дозволяє працювати у складних геологічних умовах, мінімізує екологічний вплив, скорочує тривалість польових робіт і забезпечує вищу точність геофізичних даних.
В Укрнафті пояснили, що результати досліджень формують основу цифрових геологічних і гідродинамічних моделей, що допомагають прогнозувати динаміку видобутку та ухвалювати обґрунтовані технічні рішення.
Як повідомлялося, січень - червень 2025 року АТ "Укрнафта" завершило з чистим прибутком у 5,2 млрд грн.
