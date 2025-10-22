«Укренерго» з серпня-2025 має дефіцит коштів у тарифі на передачу для оплати е/е домСЕС

НЕК "Укренерго" за результатами січня-серпня 2025 року вже вичерпала кошти для оплати е/е, виробленої СЕС приватних домогосподарств, передбачені на весь рік, чим і пояснюється виникнення боргів за серпень.

Як пояснило "Укренерго" у відповіді на запит Енергореформи, за підсумками 8 місяців 2025 року обсяг витрат на оплату е/е СЕС приватних домогосподарств за "зеленим" тарифом становить 7,114 млрд грн (тут і далі без ПДВ). Водночас в структурі тарифу "Укренерго" на передачу е/е, з якого здійснюються витрати, на весь рік передбачені кошти у розмірі 6,98 млрд грн.

"Таким чином, наразі у НЕК "Укренерго" вже відсутні джерела покриття витрат на зазначені послуги постачальників універсальних послуг (ПУП) в 2025 році", - йдеться у відповіді на запит.

"Укренерго" уточнила, що станом на 13 жовтня вона сплатила за серпень 2025 року пропорційно всім ПУП, через які здійснюється розрахунок з домСЕС, по 30,36% від узгодженого обсягу виплат.

Згідно з інформацією на сайті НЕК станом на 14 жовтня, сума узгодженої послуги за серпень становить 1,5 млрд грн, сума сплаченої майже втричі менша - 455,26 млн грн.

"Наразі "Укренерго" проводить з регулятором НКРЕКП консультації щодо вирішення питання пошуку джерел фінансування дефіцитних статтей витрат", - наголосила компанія.

Вона також пояснила, що на час підготовки відповіді на запит питання оплати за вересень-25 ще перебували в процесі узгодження.

"Станом на 13 жовтня розрахунки вартості послуг, наданих ПУП за вересень 2025 року, перебувають в процесі узгодження між ПУП та "Укренерго", відповідно до строків, встановлених законодавством та договорами із ПУП. Відповідно, розміри вартості послуг за вересень 2025 року ще не затверджені НКРЕКП та строк їхньої оплати не настав, згідно з процедурами, встановленими законодавством", - зазначила "Укренерго".

Компанія також наголосила, що своєчасність та повнота виконання нею зобов'язань з розрахунків з ПУП для домСЕС залежить від наявності та достатності джерел покриття витрат в структурі тарифу, а також від своєчасності та повноти здійснення учасниками ринку розрахунків за договорами про надання послуг з передачі електроенергії.

Крім того, вона акцентувала, що не є стороною договорів між ПУП та приватними домогосподарствами, тому питання щодо їхнього виконання, зокрема, щодо оплати, перебуває поза межами її компетенції.

В цілому, як випливає з інформації на сайті, за січень-серпень 2025 року нараховано 7,11 млрд грн, сплачено трохи більше 6 млрд грн. Як припускають учасники ринку, НЕК має ще майже 1 млрд грн на подальші розрахунки (якщо врахувати, що в тарифі на передачу на 2025 рік домСЕС передбачено майже 7 млрд грн), і може здійснити їх в наступні місяці, коли обсяги нарахувань через нижчу інсоляцію будуть меншими, а отже буде більшим відсоток оплат.

Крім того, згідно з оприлюдненими даними за 2024 рік, різниця між нарахованими до сплати коштами і сплаченими складає 1,25 млрд грн. Недоплати зафіксовані у серпні-листопаді 2024 року. На початку цього року понад 1 млрд грн боргів домСЕС за 2024 рік були сплачені після прийняття відповідного закону з коштів економії "Укренерго" на диспетчеризації.

Питання виникнення боргів з оплати е/е домСЕС за серпень 2025 року піднімається, зокрема, учасниками профільної групи у Facebook "Приватні сонячні електростанції (СЕС) України". Крім того, вони наголошують, що залишається актуальним питання боргів за окремі місяці 2024 року.

Як повідомлялося, національний енергорегулятор НКРЕКП встановив з 1 січня 2025 року тариф НЕК "Укренерго" на передачу е/е в розмірі 686,23 грн/МВт*год (тут і далі - без ПДВ). Крім того, енергорегулятор встановив тариф на передачу е/е для "зеленої" металургії в розмірі 359,55 грн/МВт*год.

Витрати на виконання НЕК спецзобов'язків з оплати "зеленої" електроенергії, що займають найбільшу частку в тарифі, закладено в розмірі 32,2 млрд грн, з яких на підтримку промислової ВДЕ-генерації - 25,1 млрд грн, на домашні СЕС - 6,98 млрд грн. Для порівняння: 2024 року ці показники становили 12,3 млрд грн і 3,93 млрд грн відповідно.

Сама НЕК спочатку пропонувала тариф на передачу на 2025 рік у розмірі 780,41 грн/МВт*год.