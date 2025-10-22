Фінансові новини
- |
- 22.10.25
- |
- 10:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ПриватБанк піднявся на 37-ме місце серед найбільших еквайрів світу – Nilson Report
09:35 22.10.2025 |
ПриватБанк на 37-ме місце у рейтингу 150 найбільших еквайрів світу за версією міжнародного аналітичного видання Nilson Report за підсумками 2024 року, покращивши результат минулого року на три сходинки.
Як зазначається у рейтингу, ПриватБанк забезпечив 3 млрд 461,3 млн транзакцій з купівлі, здійснених за допомогою банківських карт.
Український банк на 1,2 млн відстав від чілійського Трансбанку, який йде попереду, але випередив на 154,2 млн транзакцій бразильський StoneCo, який йде услід за ним.
ПриватБанк залишається єдиним українським представником у топ-150 рейтингу провідних світових банків та фінансових компаній-еквайрів за кількістю оплат банківськими картками в торговельній мережі.
За підсумками 2024 року банк також піднявся на 16-те місце серед 20 найбільших еквайрів Європи.
"Еквайринг - це дуже класний бізнес, і ми дійсно є лідером в цьому секторі. Він поєднує потреби клієнтів роздрібного бізнесу і потреби бізнес-клієнтів. Завдяки продуктам, які пропонуються разом з еквайрингом, клієнти можуть купити більше, а продавці продати більше: це кредитні картки, оплата частинами, миттєві розстрочки і так далі", - пояснив днями член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
За його словами, банк добре знаємо клієнтів - рітейлерів і їх статистику, та навіть створив окремий напрямок своєї уваги в корпоративному сегменті, сфокусований на різного роду рітейлі.
Заіграєв уточнив, що на відміну від операторів мобільного зв'язку не продає знеособлені дані зі своєї бази, але, як і будь-який інший банк, використовуємо накопичені дані для аналітики, щоб на основі моделювання ухвалювати якісніші рішення.
"Data - це, звісно, перевага. Наприклад, завдяки цим інформаційним даним ми маємо кращі ризик-моделі, щоб надавати кредити ще якісніше. Завдяки цим даним ми можемо прогнозувати, і вже створили такі моделі, який продукт клієнту потрібен або не потрібен. В результаті, продаємо з набагато більшою конверсію: залежно від продукту - в 5-7 разів", - зазначив член правління ПриватБанку.
За його словами, з урахуванням таких речей, як AI (штучний інтелект), потенціал використання даних дуже великий.
Згідно з рейтингом Nilson Report, найбільшим еквайром у світі став російський Сбербанк із річним обсягом майже 52,1 млрд транзакцій, друге місце посів американський JPMorgan - 50,8 млрд, а третє - платіжний сервіс Worldpay із 48 млрд операцій.
Nilson Report є провідним міжнародним аналітичним виданням, що спеціалізується на дослідженні світового ринку платіжних карток, електронних платежів та еквайрингу.
За даними ПриватБанку, за дев'ять місяців 2025 року українці оплатили через еквайрингову екосистему банку товари та послуги на суму 900 млрд грн, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
При цьому обсяги оплат картками через застосунок "Термінал" зросли майже на 70% - до 10,8 млрд грн, а через сервіс інтернет-еквайрингу LiqPay - до близько 66 млрд грн з початку 2025 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті скасовано
|Європа і Україна розробляють мирний план з 12 пунктів - ЗМІ
|Чехія стане першою країною, яка подарує Україні супутник
|Кабмін дозволив закуповувати захист для критичної інфраструктури без торгів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|За три роки Укрнафта дослідила 1330 км² площ за допомогою 3D-сейсміки
|«Укренерго» з серпня-2025 має дефіцит коштів у тарифі на передачу для оплати е/е домСЕС
|ПриватБанк піднявся на 37-ме місце серед найбільших еквайрів світу – Nilson Report
|Westinghouse планує максимально залучити українських виробників обладнання при будівництві ХАЕС-5,6 - топ-менеджер
|Фонд держмайна знову виставляє на продаж 97,5% акцій Запорізького алюмінієвого комбінату
|Українська компанія «Генерал Черешня» повідомила про запуск у серійне виробництво дрона-перехоплювача
|Кабмін оновив умови приватизації Сумихімпрому: стартова ціна знижена
Бізнес
|Realme GT 8 Pro отримає bypass charging і спеціальний чип R1, що підвищить fps до 144 Гц
|Apple залишається найдорожчим брендом світу, а NVIDIA демонструє рекордне зростання
|Honor показала Robot Phone — незвичайний концепт смартфона майбутнього з автономною роботизованою камерою
|Microsoft хоче виробляти більшість продуктів поза Китаєм з 2026 року
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути