Банки та банківські технології
Політика
Westinghouse планує максимально залучити українських виробників обладнання при будівництві ХАЕС-5,6 - топ-менеджер
17:50 21.10.2025 |
Westinghouse має намір максимізувати місцеву складову для виробників енергетичного обладнання в Україні при будівництві енергоблоків №5,6 Хмельницької АЕС, передає Енергореформа.
Про це повідомив президент бізнес-підрозділу "Енергетичні системи" Westinghouse Ден Ліпман (Dan Lipman).
"Westinghouse має філософію, яка звучить так: ми купуємо там, де ми будуємо. І ми намагаємося значну частину обладнання і компонентів купувати чи виробляти в тій країні, де ми працюємо і будуємо наші реактори", - сказав Ліпман в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
За словами топ-менеджера, наразі представники Westinghouse обговорюють з керівництвом НАЕК "Енергоатом" перспективи виробництва в Україні певних модулів, як набору обладнання, що збирається з кількох компонентів.
"Модульне будівництво - це так, як будують літаки, підводні човни чи кораблі, і так само ми будуємо реактори АР-1000. І абсолютно багато типів цих модулів можуть будуватися в Україні, навіть зараз", - пояснив Ден Ліпман.
На його думку, Україні, можливо, вже варто починати будувати ці компоненти.
"Енергоатом" казав, що є місця в Західній Україні, де можуть вироблятися такі компоненти, навіть під час війни, і, відповідно, якщо це станеться, то після її завершення можна буде поєднати ту частину обладнання, яку "Енергоатом" купує у Westinghouse, з тією, яка на той момент буде вироблена локально", - зазначив топ-менеджер.
Як він вважає, вказаний підхід пришвидшить строки будівництва енергоблоків.
"Це одне з питань, з яким я працюю з "Енергоатомом" вже більше року. Треба вирішити, яке обладнання може і має вироблятися в Україні паралельно з виробництвом обладнання за її межами", - сказав Ден Ліпман.
Він пояснив, що тривалість зведення АР-1000 визначається не тривалістю безпосередньо будівництва, а тривалістю виробництва і доставки обладнання.
"Треба мати план, хто, як і коли буде це все поставляти в Україну, що буде вироблятися тут. І коли цей план буде розроблено спільно з "Енергоатомом", буде зрозуміло, скільки енергоблоків можливо будувати одночасно", - зазначив Ден Ліпман.
Як повідомляла Енергореформа, "Енергоатом" і Westinghouse домовилися про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за технологією АР1000. У квітні 2024 року на Хмельницькій АЕС було розпочато проєкт будівництва інфраструктури першого енергоблока АР-1000 - ХАЕС-5, планується будівництво ХАЕС-6 за цією технологією.
