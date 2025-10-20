Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд держмайна знову виставляє на продаж 97,5% акцій Запорізького алюмінієвого комбінату

 

Фонд державного майна призначив на 4 листопада аукціон із приватизації державного пакета акцій розміром 97,5% АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» за стартовою ціною 151,9 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба відомства у Фейсбуці.

Зазначається, що аукціон відбудеться 4 листопада 2025 року в електронній торговій системі Prozorro.Продажі. Заявки для участі приймають по 3 листопада 2025 року включно.

Cтартова ціна - 151,9 млн грн.

Основним видом економічної діяльності підприємства є виробництво алюмінію. Основна номенклатура продукції - алюмінієва катанка (послуги з переробки давальницької сировини).

"Серед переваг об'єкта - велика загальна площа приміщень та земельної ділянки. Новий власник може розглядати об'єкт для ведення бізнесу або його релокації", - зазначили у Фонді.

На балансі товариства перебувають 1 497 одиниць нерухомого майна та інфраструктури загальною площею 370,9 тис. кв. м; 292 одиниці транспортних засобів та спецтехніки та 25 земельних ділянок загальною площею 216,08 га.

Станом на 30 червня 2025 року частину нерухомого майна товариства передано в оренду відповідно до 8 договорів, а саме:

нерухоме майно загальною площею 6 755,6 кв.м та електроштовхач.

Також на балансі товариства обліковуються 18 об'єктів державної власності, які не увійшли до статутного капіталу товариства та залишились у держвласності (два укриття, прилади, радіостанції, інженерні мережі, автошляхи тощо).

Як повідомлялось, у лютому 2024 року після рішення Вищого антикорупційного суду в управління Фонду держмайна перейшли 29,54% акцій АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», якими мав право розпоряджатися російський олігарх Дерипаска. Загальна кількість акцій в управлінні Фонду сягнула 97,5%.

Пізніше ФДМУ кілька разів виставляв на продаж державний пакет акцій комбінату, але охочих не знайшлося.

Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат був єдиним виробником первинного алюмінію в Україні, побудований у 1930 році.

У 2000 році Фонд державного майна України провів відкриті торги на продаж контрольного пакета акцій (68,01%) ЗАлКу. Після кількох змін власників, у 2007 році контроль над комбінатом перейшов до російської об'єднаної компанії "Русал", яка належить мільярдеру Олегу Дерипасці. Згодом за невиконання інвестзобов'язань комбінат був націоналізований, однак Дерипаска оскаржував це рішення у судах.
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7565
  0,0257
 0,06
EUR
 1
 48,6630
  0,0994
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,06 0,16 41,7100  0,06 0,16
EUR 48,5500  0,17 0,35 48,5800  0,17 0,35

