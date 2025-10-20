Фінансові новини
20.10.25
18:32
RSS
мапа сайту
Українська компанія «Генерал Черешня» повідомила про запуск у серійне виробництво дрона-перехоплювача
16:13 20.10.2025 |
Команда інженерів і розробників компанії "Генерал Черешня" у тісній співпраці з підрозділами оборони завершила розробку та запускає в серійне виробництво дрон-перехоплювач "Генерал Черешня Bullet".
Як повідомили у пресслужбі компанії, "Bullet" призначений для виявлення та нейтралізації ворожих ударних безпілотних апаратів типу Shahed.
Зазначається, що під час випробувань "Bullet" розіграти до швидкості 309 км/год, що забезпечує необхідну маневреність і швидкодію для перехоплення швидкоманевруючих цілей у повітрі. Розробка поєднує сучасні аеродинамічні рішення та динамічне програмне забезпечення для швидкої реакції в тактичних умовах.
Bullet виготовляється в декількох типах: нічний, денний та із системою донаведення.
"Ми поставили перед собою чітку мету - створити ефективний інструмент оборони, який підвищить здатність підрозділів захищати критичні об'єкти та цивільну інфраструктуру. "Генерал Черешня Bullet" - результат співпраці наших найкращих фахівців та військових, що в оперативні терміни змогли втілити новий БпЛА від концепції до серійного виробництва. Ми продовжимо вдосконалювати "Bullet", щоб надати підрозділам сучасні та надійні рішення для протидії повітряним загрозам", - зазначив засновник компанії "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.
У компанії також розповіли про ключові факти про "Генерал Черешня Bullet":
Призначення: перехоплення і нейтралізація ворожих ударних БпЛА (включно з типами Shahed та аналогічними загрозами).
Максимальна швидкість: 309 км/год (випробувальна швидкість).
Конструкція: оптимізована аеродинаміка для високих швидкостей і маневреності.
Далі в планах компанії - масштабування в серійне виробництво для підвищення забезпечення підрозділів оборони відповідно до бойових вимог.
