Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українська компанія «Генерал Черешня» повідомила про запуск у серійне виробництво дрона-перехоплювача

 

Команда інженерів і розробників компанії "Генерал Черешня" у тісній співпраці з підрозділами оборони завершила розробку та запускає в серійне виробництво дрон-перехоплювач "Генерал Черешня Bullet".

Як повідомили у пресслужбі компанії, "Bullet" призначений для виявлення та нейтралізації ворожих ударних безпілотних апаратів типу Shahed.

Зазначається, що під час випробувань "Bullet" розіграти до швидкості 309 км/год, що забезпечує необхідну маневреність і швидкодію для перехоплення швидкоманевруючих цілей у повітрі. Розробка поєднує сучасні аеродинамічні рішення та динамічне програмне забезпечення для швидкої реакції в тактичних умовах.


Bullet виготовляється в декількох типах: нічний, денний та із системою донаведення.

"Ми поставили перед собою чітку мету - створити ефективний інструмент оборони, який підвищить здатність підрозділів захищати критичні об'єкти та цивільну інфраструктуру. "Генерал Черешня Bullet" - результат співпраці наших найкращих фахівців та військових, що в оперативні терміни змогли втілити новий БпЛА від концепції до серійного виробництва. Ми продовжимо вдосконалювати "Bullet", щоб надати підрозділам сучасні та надійні рішення для протидії повітряним загрозам", - зазначив засновник компанії "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.

У компанії також розповіли про ключові факти про "Генерал Черешня Bullet":

Призначення: перехоплення і нейтралізація ворожих ударних БпЛА (включно з типами Shahed та аналогічними загрозами).

Максимальна швидкість: 309 км/год (випробувальна швидкість).

Конструкція: оптимізована аеродинаміка для високих швидкостей і маневреності.

Далі в планах компанії - масштабування в серійне виробництво для підвищення забезпечення підрозділів оборони відповідно до бойових вимог.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7565
  0,0257
 0,06
EUR
 1
 48,6630
  0,0994
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,06 0,16 41,7100  0,06 0,16
EUR 48,5500  0,17 0,35 48,5800  0,17 0,35

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес