Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін оновив умови приватизації Сумихімпрому: стартова ціна знижена

 

Кабінет Міністрів затвердив стартову ціну й умови продажу державного пакета акцій АТ "Сумихімпром" на електронному аукціоні. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Сумихімпром - одне з найбільших хімічних підприємств України, що спеціалізується на виробництві мінеральних добрив та іншої хімічної продукції.

Підприємство входить до переліку об'єктів великої приватизації. Стартова ціна державного пакета акцій, що становить 99,9952% у статутному капіталі товариства, перевищує один мільярд грн. Продаж відбудеться на електронному аукціоні через систему "Прозорро.Продажі".

Новий власник Сумихімпрому має виконати низку обов'язкових умов. Насамперед потрібно зберегти основні види діяльності товариства та здійснити інвестиції у формі капітальних вкладень на технічне переоснащення й модернізацію виробництва не менше ніж на 150 млн грн.

Протягом шести місяців покупець зобов'язаний погасити борги із заробітної плати й перед бюджетом. Також необхідно погасити прострочену кредиторську заборгованість товариства, за винятком боргів перед особами, щодо яких застосовані санкції відповідно до законодавства України, і кредиторами, бенефіціаром яких є громадяни або резиденти Росії та Білорусі.

Серед інших умов - дотримання соціальних гарантій працівникам згідно з трудовим законодавством і заборона на звільнення працівників з ініціативи нового власника протягом шести місяців.

Міністерство економіки наголошує, що приватизація Сумихімпрому - черговий крок до відновлення промислового потенціалу Сумщини та зменшення частки держави в економіці.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3156  0,08 0,19 41,9066  0,07 0,18
EUR 48,2041  0,04 0,09 48,8931  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6400  0,01 0,02 41,6700  0,03 0,07
EUR 48,5500  0,15 0,31 48,5800  0,14 0,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес