Кабмін оновив умови приватизації Сумихімпрому: стартова ціна знижена
10:42 16.10.2025 |
Кабінет Міністрів затвердив стартову ціну й умови продажу державного пакета акцій АТ "Сумихімпром" на електронному аукціоні. Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Сумихімпром - одне з найбільших хімічних підприємств України, що спеціалізується на виробництві мінеральних добрив та іншої хімічної продукції.
Підприємство входить до переліку об'єктів великої приватизації. Стартова ціна державного пакета акцій, що становить 99,9952% у статутному капіталі товариства, перевищує один мільярд грн. Продаж відбудеться на електронному аукціоні через систему "Прозорро.Продажі".
Новий власник Сумихімпрому має виконати низку обов'язкових умов. Насамперед потрібно зберегти основні види діяльності товариства та здійснити інвестиції у формі капітальних вкладень на технічне переоснащення й модернізацію виробництва не менше ніж на 150 млн грн.
Протягом шести місяців покупець зобов'язаний погасити борги із заробітної плати й перед бюджетом. Також необхідно погасити прострочену кредиторську заборгованість товариства, за винятком боргів перед особами, щодо яких застосовані санкції відповідно до законодавства України, і кредиторами, бенефіціаром яких є громадяни або резиденти Росії та Білорусі.
Серед інших умов - дотримання соціальних гарантій працівникам згідно з трудовим законодавством і заборона на звільнення працівників з ініціативи нового власника протягом шести місяців.
Міністерство економіки наголошує, що приватизація Сумихімпрому - черговий крок до відновлення промислового потенціалу Сумщини та зменшення частки держави в економіці.
