НБУ у вересні оштрафував іPay на 16,6 млн грн, Асвіо Банк на 9,1 млн грн, Мотор-Банек на 6,25 млн грн

Національний банк України у вересні застосував заходи впливу до трьох банків і десяти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів (ПВК/ФТ) та валютного регулювання, найбільші штрафи отримала інтернет-платформа для здійснення грошових переказів та онлайн-платежів іPay (ТОВ "УПР") - 16,6 млн грн, Асвіо Банк - 9,1 млн грн та націоналізований Мотор-Банк - 6,25 млн грн.

Як зазначив Нацбанк на своєму сайті, у випадку іPay порушення стосувалися системної неналежної організації первинного фінансового моніторингу, зокрема недостатньої оцінки ризиків, недоліків у внутрішньому контролі, обробці клієнтських даних, веденні звітності та автоматизації процесів.

Крім того, компанія отримала письмове застереження за помилки у звітності та веденні документації.

Щодо Асвіо Банку, то регулятор наклав на нього штраф у 7,7 млн грн за недотримання ризик-орієнтованого підходу та неналежний моніторинг фінансових операцій клієнтів, ще 1 млн грн - за неподання інформації на запити НБУ, а 400 тис. грн - за порушення правил валютного нагляду.

Згідно з релізом, Мотор-Банк оштрафовано на 6,2 млн грн за порушення у перевірках клієнтів та реагуванні на запити та організації внутрішніх процесів, а ще на 51 тис. грн - за недостовірну звітність у валютному секторі. Крім того, банку отримав письмове застереження.

Як повідомив Нацбанк, Ощадбанк сплатить 500 тис. грн штрафу за порушення строків надання інформації за запитами спеціально уповноважених органів.

Окрім того ПрАТ СК "ПЗУ Україна" було оштрафовано на 595 тис. грн за низку порушень, серед яких - недоліки у перевірці клієнтів, роботі з політично значущими особами, взаємодії з підсанкційними клієнтами, а також порушення в частині подання інформації за запитами НБУ.

ТОВ "ФК "Фінофіс" має сплатити 400 тис. грн штрафу за порушення вимог до технічного забезпечення торгівлі валютними цінностями у готівковій формі під час воєнного стану, зокрема через відсутність належного відеоспостереження.

ПрАТ "УФГ" отримало штраф у розмірі 50 тис. грн за недотримання вимог до функціонування системи відеоконтролю у відокремлених підрозділах.

П'ять фінансових компаній - ПТ "Ломбард Платинум Скарб", ТОВ "Атріус", ТОВ "Кредит Інвестмент Груп", ТОВ "ФК "Ел.Ен.Груп" і ТОВ "ФК "Мустанг Фінанс" - сплатять по 51 тис. грн штрафу за порушення строків подання звітності з ПВК/ФТ, а ТОВ "ФК Інвест-Кредо" за аналогічне порушення отримало письмове застереження.