Укрпошта збільшила максимальну вагу невеликих відправлень до низки країн світу

З жовтня Укрпошта збільшила максимальну вагу невеликих міжнародних відправлень з двох до пʼяти кілограмів до Великої Британії, Китаю, Сінгапуру, Таїланду, Чилі, Індії та низки інших країн. Про це повідомила пресслужба компанії.

"Завдяки цьому близько 30% клієнтів Укрпошти можуть економити на міжнародній доставці", - наголосили в компанії.

Раніше відправлення вагою понад два кілограми можна було оформити лише як посилку або через сервіс міжнародної експрес-доставки EMS (Express Mail Service). Тепер підприємці можуть обрати дешевший варіант - пакет PRIME.

Послуга передбачає трекінг, доставлення під двері або в поштову скриньку, безкоштовне повернення у разі невручення та відсутність нарахування об'ємної ваги.

Для компаній, які співпрацюють із Великою Британією - другим за обсягом напрямком українського експорту, - відправлення вагою від двох до пʼяти кілограмів тепер подешевшали на 22-25%.