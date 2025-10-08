Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Укрпошта збільшила максимальну вагу невеликих відправлень до низки країн світу

 

З жовтня Укрпошта збільшила максимальну вагу невеликих міжнародних відправлень з двох до пʼяти кілограмів до Великої Британії, Китаю, Сінгапуру, Таїланду, Чилі, Індії та низки інших країн. Про це повідомила пресслужба компанії.

"Завдяки цьому близько 30% клієнтів Укрпошти можуть економити на міжнародній доставці", - наголосили в компанії.

Раніше відправлення вагою понад два кілограми можна було оформити лише як посилку або через сервіс міжнародної експрес-доставки EMS (Express Mail Service). Тепер підприємці можуть обрати дешевший варіант - пакет PRIME.

Послуга передбачає трекінг, доставлення під двері або в поштову скриньку, безкоштовне повернення у разі невручення та відсутність нарахування об'ємної ваги.

Для компаній, які співпрацюють із Великою Британією - другим за обсягом напрямком українського експорту, - відправлення вагою від двох до пʼяти кілограмів тепер подешевшали на 22-25%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3158
  0,0251
 0,06
EUR
 1
 48,1742
  0,0954
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0050  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,01
EUR 47,8906  0,21 0,44 48,5538  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,06 0,15 41,3775  0,04 0,10
EUR 48,0800  0,07 0,15 48,1100  0,08 0,17

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес