- 08.10.25
- 12:34
Укрпошта збільшила максимальну вагу невеликих відправлень до низки країн світу
09:53 08.10.2025 |
З жовтня Укрпошта збільшила максимальну вагу невеликих міжнародних відправлень з двох до пʼяти кілограмів до Великої Британії, Китаю, Сінгапуру, Таїланду, Чилі, Індії та низки інших країн. Про це повідомила пресслужба компанії.
"Завдяки цьому близько 30% клієнтів Укрпошти можуть економити на міжнародній доставці", - наголосили в компанії.
Раніше відправлення вагою понад два кілограми можна було оформити лише як посилку або через сервіс міжнародної експрес-доставки EMS (Express Mail Service). Тепер підприємці можуть обрати дешевший варіант - пакет PRIME.
Послуга передбачає трекінг, доставлення під двері або в поштову скриньку, безкоштовне повернення у разі невручення та відсутність нарахування об'ємної ваги.
Для компаній, які співпрацюють із Великою Британією - другим за обсягом напрямком українського експорту, - відправлення вагою від двох до пʼяти кілограмів тепер подешевшали на 22-25%.
