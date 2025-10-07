Київстар значно розширив зону покриття 5G у роумінгу

Від моменту запуску 5G у роумінгу компанії "Київстар", провідному оператору електронних комунікацій України, вдалося суттєво розширити доступність цієї технології для абонентів: 5G уже доступний у мережі понад 40 операторів у більш ніж 32 країнах. Абоненти компанії тепер можуть користуватися мобільним інтернетом п'ятого покоління під час подорожей за кордоном.

Компанія продовжує працювати над технологічним розвитком роумінгу, щоб забезпечити стабільне та широке покриття 5G для наших споживачів та поступово інтегрується до єдиної роумінгової зони з Європейським Союзом.

Можливість користуватися 5G у роумінгу абоненти Київстар отримали 21 липня 2025 року. Лише за місяць компанія майже вдвічі збільшила кількість країн із доступним 5G, - зі стартових 15 до 32, і цей перелік надалі буде розширюватися. Серед них Чорногорія, Хорватія, Польща, Велика Британія, Франція, Швейцарія, Чехія, Люксембург, Австрія, Італія, Мальта, Болгарія, Ірландія, Словенія, Данія, Естонія, Фінляндія, Литва, Норвегія, Швеція, Португалія, Молдова, Нідерланди, Латвія, Німеччина, Бельгія, Кіпр, Угорщина, Словаччина, Катар, Канада. Фактично абоненти можуть користуватися швидким і стабільним мобільним інтернетом, зберігаючи свій тариф та користуючись стандартними умовами роумінгу.

Користування 5G у роумінгу не потребує додаткових налаштувань і не впливає на вартість послуг. Щоб почати користуватися 5G-зв'язком, абоненту достатньо:

* мати смартфон з підтримкою 5G та перебувати в зоні покриття 5G;

* мати активну 4G (USIM) або цифрову eSIM-картку;

* у налаштуваннях телефону обрати мережу 5G.

У рамках інтеграції України до єдиного роумінгового простору з Європейським Союзом Київстар поступово оновлює умови послуги "Роумінг як вдома", адаптуючи їх до європейських стандартів. Це дозволить абонентам ще зручніше користуватися своїм тарифом за кордоном. Згідно з оновленими умовами, що діють за сплаченим тарифом, за кордоном передбачено безліміт на всі вхідні дзвінки, спільний обсяг тарифних хвилин для дзвінків на Київстар та інші українські мережі, а також збільшений обсяг мобільного інтернету. У деяких тарифах гігабайти для роумінгу надаються зі спільного обсягу тарифу і можуть використовуватися як у країнах "Роумінг як вдома", так і в Україні.

"Ми продовжуємо інвестувати у розвиток сучасних технологій, щоб наші абоненти могли користуватися швидкісним та якісним мобільним інтернетом навіть за кордоном. Запуск 5G у роумінгу є важливим етапом цієї стратегії. Уже кілька років ми надаємо можливість користуватися послугою "Роумінг як вдома", а тепер Київстар став першим оператором в Україні, який розпочав адаптацію тарифів до нових правил ЄС. Це означає, що нашим клієнтам не потрібно чекати 2026 року, щоб відчути переваги єдиного європейського роумінгового простору - вони доступні вже сьогодні" - зазначив CEO Київстар Олександр Комаров.

Станом на зараз майже 3 мільйони абонентів користувалось послугою "Роумінг як вдома". Послуга доступна для абонентів Київстар у 28 країнах світу та входить до тарифного плану і діє за замовчуванням - додаткової активації не потрібно. Вона входить до більш ніж 100 тарифів передплати, контракту та для бізнес-клієнтів. За потреби змінити тарифний план можна в додатку "Мій Київстар" або за допомогою USSD-коду.