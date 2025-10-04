Авторизация

До програми кешбеку за українську техніку додали КВБЗ, ЗТР і ще дев'ять заводів

 

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства розширило перелік техніки та обладнання вітчизняного виробництва, покупцям яких держава повертатиме 15%. Значна частина нового переліку - це енергетичне обладнання, повідомила пресслужба міністерства.

"Ворог посилив атаки на енергетичну інфраструктуру, а попереду опалювальний сезон. Компенсація 15% вартості зробить цю продукцію доступнішою для покупців, а отже, допоможе швидше відновлювати пошкоджені об'єкти", - зазначив міністр Олексій Соболев.

До переліку додано 212 нових найменувань: трансформатори різних моделей, розподільчі шафи, а також ліфти, промислові насосні установки, вагон-цистерни, верстати для лазерного різання металу, фарбувально-сушильні камери, асфальтозмішувальні та бетонозмішувальні установки тощо.

28 позицій із них - від підприємств, що вже беруть участь у програмі. Решта - від 11 підприємств, що долучилися до програми:

→ ДП "Енергосистеми-Луджер" (Київ);
→ ТОВ "Машзавод "Техніка" (Київ);
→ ТОВ "Полтаввагон" (Полтава);
→ ТОВ "Араміс" (Черкаси);
→ ТОВ "Техсервіс веко і партнер гмбх" (Київ);
→ ПрАТ "ЗТР" (Запоріжжя);
→ ПрАТ "Уманський завод Мегомметр" (Черкаська область);
→ ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" (Полтавська область);
→ ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (Полтавська область);
→ ТОВ "Волинь-Кальвіс" (Волинська область);
→ ПП "Прагматек" (Волинська область).

Тепер у переліку 868 найменувань техніки та обладнання від 39 українських машинобудівних підприємств.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2286
  0,0478
 0,12
EUR
 1
 48,3818
  0,1221
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8868  0,08 0,18 41,4336  0,04 0,09
EUR 47,9904  0,20 0,41 48,7118  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2250  0,15 0,35 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,3700  0,22 0,46 48,4100  0,22 0,46

