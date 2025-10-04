До програми кешбеку за українську техніку додали КВБЗ, ЗТР і ще дев'ять заводів

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства розширило перелік техніки та обладнання вітчизняного виробництва, покупцям яких держава повертатиме 15%. Значна частина нового переліку - це енергетичне обладнання, повідомила пресслужба міністерства.

"Ворог посилив атаки на енергетичну інфраструктуру, а попереду опалювальний сезон. Компенсація 15% вартості зробить цю продукцію доступнішою для покупців, а отже, допоможе швидше відновлювати пошкоджені об'єкти", - зазначив міністр Олексій Соболев.

До переліку додано 212 нових найменувань: трансформатори різних моделей, розподільчі шафи, а також ліфти, промислові насосні установки, вагон-цистерни, верстати для лазерного різання металу, фарбувально-сушильні камери, асфальтозмішувальні та бетонозмішувальні установки тощо.

28 позицій із них - від підприємств, що вже беруть участь у програмі. Решта - від 11 підприємств, що долучилися до програми:

→ ДП "Енергосистеми-Луджер" (Київ);

→ ТОВ "Машзавод "Техніка" (Київ);

→ ТОВ "Полтаввагон" (Полтава);

→ ТОВ "Араміс" (Черкаси);

→ ТОВ "Техсервіс веко і партнер гмбх" (Київ);

→ ПрАТ "ЗТР" (Запоріжжя);

→ ПрАТ "Уманський завод Мегомметр" (Черкаська область);

→ ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин" (Полтавська область);

→ ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (Полтавська область);

→ ТОВ "Волинь-Кальвіс" (Волинська область);

→ ПП "Прагматек" (Волинська область).

Тепер у переліку 868 найменувань техніки та обладнання від 39 українських машинобудівних підприємств.