01.10.25
10:46
- RSS
- мапа сайту
«Київстар» запускає тестування технології Direct to Cell від Starlink для абонентів
10:04 01.10.2025
Найбільший український мобільний оператор "Київстар" запускає тестування технології Direct to Cell для своїх абонентів. Поки що тестуватимуть SMS-повідомлення. Зареєструватися може кожен охочий.
Тестування проходитиме з жовтня по листопад 2025 року, а впровадження технології заплановане на 4 квартал 2025 року, що дозволить використовувати супутниковий зв'язок для отримання та надсилання повідомлень. Надалі "Київстар" також додасть мобільний інтернет та голосовий зв'язок через VoLTE.
Оператор відзначає, що на період тестового режиму, Direct to Cell надаватиметься без додаткової оплати. Заразом технологія наразі доступна лише на смартфонах з Android, оскільки "Київстар" ще очікує підтвердження від Apple.
Також варто відзначити, що Direct to Cell працюватиме лише на відкритому просторі.
Нагадаємо, Direct to Cell - це технологія Starlink, що під'єднує ваш смартфон до супутників, які діють як базові станції мобільного зв'язку у космосі. Це дозволяє залишатися на зв'язку навіть у місцях, куди не досягає сигнал наземного обладнання.
