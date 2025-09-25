Авторизация

У «Новій пошті» попереджають про фішингову розсилку від шахраїв

У «Новій пошті» попереджають про фішингову розсилку від шахраїв

 

У «Новій пошті» попереджають про випадки розсилання SMS-повідомлень нібито від імені компанії з метою збору особистих та банківських даних і закликають клієнтів не переходити за посиланнями.

Про це компанія повідомила у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Увага! Фішингова атака! Шахраї розсилають SMS-повідомлення нібито від «Нової пошти». Ці повідомлення не мають жодного стосунку до компанії та являються фішинговою розсилкою», - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають: клієнти почали отримувати SMS із невідомих номерів, у яких йдеться: «Вашу посилку затримано через неправильний індекс». У повідомленні додається небезпечне посилання нібито для підтвердження адреси, а насправді - для збору особистих і банківських даних.

«Не переходьте за посиланням у SMS і не діліться особистими даними. Видаліть повідомлення і попередьте близьких, особливо літніх людей, які можуть не запідозрити обману», - попереджає оператор.

Наголошується, що уся офіційна комунікація «Нової пошти» ведеться лише з офіційних каналів: сайту, мобільного застосунку, соцмереж та через SMS-повідомлення.
 

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0510  0,03 0,07 41,5858  0,04 0,09
EUR 48,4487  0,04 0,09 49,1526  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,03 0,07 41,4800  0,03 0,07
EUR 48,6650  0,20 0,42 48,6850  0,21 0,44

