У «Новій пошті» попереджають про фішингову розсилку від шахраїв

У «Новій пошті» попереджають про випадки розсилання SMS-повідомлень нібито від імені компанії з метою збору особистих та банківських даних і закликають клієнтів не переходити за посиланнями.

Про це компанія повідомила у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Увага! Фішингова атака! Шахраї розсилають SMS-повідомлення нібито від «Нової пошти». Ці повідомлення не мають жодного стосунку до компанії та являються фішинговою розсилкою», - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають: клієнти почали отримувати SMS із невідомих номерів, у яких йдеться: «Вашу посилку затримано через неправильний індекс». У повідомленні додається небезпечне посилання нібито для підтвердження адреси, а насправді - для збору особистих і банківських даних.

«Не переходьте за посиланням у SMS і не діліться особистими даними. Видаліть повідомлення і попередьте близьких, особливо літніх людей, які можуть не запідозрити обману», - попереджає оператор.

Наголошується, що уся офіційна комунікація «Нової пошти» ведеться лише з офіційних каналів: сайту, мобільного застосунку, соцмереж та через SMS-повідомлення.