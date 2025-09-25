Фінансові новини
25.09.25
01:24
У «Новій пошті» попереджають про фішингову розсилку від шахраїв
23:35 24.09.2025 |
У «Новій пошті» попереджають про випадки розсилання SMS-повідомлень нібито від імені компанії з метою збору особистих та банківських даних і закликають клієнтів не переходити за посиланнями.
Про це компанія повідомила у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Увага! Фішингова атака! Шахраї розсилають SMS-повідомлення нібито від «Нової пошти». Ці повідомлення не мають жодного стосунку до компанії та являються фішинговою розсилкою», - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначають: клієнти почали отримувати SMS із невідомих номерів, у яких йдеться: «Вашу посилку затримано через неправильний індекс». У повідомленні додається небезпечне посилання нібито для підтвердження адреси, а насправді - для збору особистих і банківських даних.
«Не переходьте за посиланням у SMS і не діліться особистими даними. Видаліть повідомлення і попередьте близьких, особливо літніх людей, які можуть не запідозрити обману», - попереджає оператор.
Наголошується, що уся офіційна комунікація «Нової пошти» ведеться лише з офіційних каналів: сайту, мобільного застосунку, соцмереж та через SMS-повідомлення.
