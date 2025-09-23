Фінансові новини
- 23.09.25
- 19:11
RSS
мапа сайту
Нацбанк оштрафував Українську транспортну страхову компанію: причина
14:24 23.09.2025 |
22 вересня Національний банк України ухвалив рішення оштрафувати ПрАТ "Українська транспортна страхова компанія".
Про це йдеться на сайті НБУ.
Повідомляється, що страховика оштрафували на 64 000 грн через подання до Національного банку файлів звітності з порушенням строків.
ПрАТ "УТСК" зобов'язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цим рішенням.
За матеріалами:
Економічна правда
