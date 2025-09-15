Фінансові новини
- 15.09.25
- 23:05
Укрпошта запустила давно обіцяний новий мобільний застосунок
11:50 15.09.2025 |
Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" оголосив про запуск нового мобільного застосунку, який вже доступний для завантаження в App Store та Google Play у бета-версії. Про це повідомили пресслужба й гендиректор Ігор Смілянський.
"Так, він трохи затримався в дорозі, але тепер працює швидше, ніж ви встигаєте відкрити коментарі", - пожартував Смілянський у Facebook. Раніше запуск застосунку був запланований ще на 2024 рік, але з деяких причин його перенесли.
Новий застосунок дозволяє користувачам автоматично відстежувати всі посилки, прив'язані до їхнього номера телефону, отримувати детальну інформацію про відправлення та push-сповіщення про зміни статусу доставлення.
Також в застосунку доступна інтерактивна мапа відділень з можливістю прокладання маршрутів і функція онлайн-оплати під час створення відправлень.
Розробка застосунку запланована у три етапи.
На другому етапі додадуть можливість переадресації та зміни отримувача (безкоштовно до прибуття у відділення), а також оплату посилок отримувачем.
Третій етап передбачає розширення функціоналу для приймання платежів і замовлення товарів.
Смілянський наголосив, що застосунок - це власна розробка без залучення сторонніх компаній.
