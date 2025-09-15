Авторизация

Укрпошта запустила давно обіцяний новий мобільний застосунок

Укрпошта запустила давно обіцяний новий мобільний застосунок

 

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" оголосив про запуск нового мобільного застосунку, який вже доступний для завантаження в App Store та Google Play у бета-версії. Про це повідомили пресслужба й гендиректор Ігор Смілянський.

"Так, він трохи затримався в дорозі, але тепер працює швидше, ніж ви встигаєте відкрити коментарі", - пожартував Смілянський у Facebook. Раніше запуск застосунку був запланований ще на 2024 рік, але з деяких причин його перенесли.

Новий застосунок дозволяє користувачам автоматично відстежувати всі посилки, прив'язані до їхнього номера телефону, отримувати детальну інформацію про відправлення та push-сповіщення про зміни статусу доставлення.

Також в застосунку доступна інтерактивна мапа відділень з можливістю прокладання маршрутів і функція онлайн-оплати під час створення відправлень.

Розробка застосунку запланована у три етапи.

На другому етапі додадуть можливість переадресації та зміни отримувача (безкоштовно до прибуття у відділення), а також оплату посилок отримувачем.

Третій етап передбачає розширення функціоналу для приймання платежів і замовлення товарів.

Смілянський наголосив, що застосунок - це власна розробка без залучення сторонніх компаній.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

