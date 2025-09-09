Фінансові новини
«Укрпошта» змінить процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні після смертельного авіаудару у Яровій
14:37 09.09.2025 |
«Укрпошта» повідомила, що працює з військовою адміністрацією Донецької області над зміною процедури виплати пенсій у прифронтовій зоні.
Про це повідомила пресслужба «Укрпошти».
Зміни планують впровадити, «аби убезпечити людей і не позбавляти їх базових послуг».
Нагадаємо, вдень 9 вересня війська рф атакували авіабомбою цивільних у селищі Ярова на Донеччині, які саме стояли у черзі за пенсією перед авто «Укрпошти».
Президент Володимир Зеленський повідомив, що удар прийшовся просто по людях.
За даними Донецької ОВА, станом на 12:30 відомо про щонайменше 21 загиблого і стільки ж - поранених. Ця інформація уточнюється.
«Укрпошта» повідомила, що серед постраждалих є і поштарка Юлія. Вона вже в лікарні, загрози її життю немає.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
