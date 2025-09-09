Приватбанк підписав дві угоди з IFC на $120 мільйонів

"ПриватБанк" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали дві угоди, які допоможуть розширити кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу і сприятимуть виходу українських компаній на нові ринки.

Йдеться про Угоду про розподіл ризиків на $100 млн та Договір банку-емітента, який передбачає гарантійну лінію на торговельне фінансування від IFC на $20 млн, повідомляє пресслужба "ПриватБанку".

В банку уточнили, що Угода про розподіл ризиків на $100 млн сприятиме розширенню кредитування малого і середнього бізнесу у різних секторах, зокрема в аграрному секторі, переробній промисловості, логістиці.

"Окремий акцент буде на бізнесах, які заснували жінки. Очікується, що такі кредити складуть 35% портфелю", - зазначається у повідомленні.

У рамках Угоди про розподіл ризиків, IFC візьме на себе до 50% кредитного ризику з максимальною сумою у $50 млн.

У "ПриватБанку" пояснили, що залучити кредити на суму від $10 тис. до $100 тис. у межах проєкту зможуть компанії, де працює менше ніж 250 працівників, а річний дохід складає менше 50 млн євро або сукупні активи менше 43 млн євро. Загальний ліміт позик на позичальника (групу) становитиме $1 млн.

"Участь IFC в угоді та додатковий стимул на основі досягнення показників підтримали уряди Франції та Нідерландів через "Програму економічної стійкості IFC" (ERA) для України", - зауважили у банку.

Водночас завдяки підписаній угоді про Договір банку-емітенту "ПриватБанк" приєднується до Глобальної програми торговельного фінансування IFC (GTFP), яка допомагає банкам розширювати фінансування транскордонної торгівлі завдяки гарантії платіжних ризиків.

В рамках цього партнерства IFC надасть "ПриватБанку" гарантійну лінію торговельного фінансування на суму $20 млн, що дозволить банку фінансувати більше компаній, які займаються імпортом та експортом, допоможе розширювати партнерські відносини з міжнародними банками та підтримувати український бізнес у виході на нові світові ринки.

"Початок співпраці між IFC та "ПриватБанком" - по-справжньому історична подія. Це перші угоди між нашими інституціями. Я впевнений, що вони масштабують наші можливості кредитування та зроблять його більш доступним. Як найбільший банк в країні, який обслуговує майже 60% рахунків українських підприємців, ми переконані, що партнерство із IFC допоможе підтримати український бізнес у масштабуванні і виході на нові ринки і, як наслідок, сприятиме економічній стійкості країни", - прокоментував голова правління "ПриватБанку" Мікаель Бьоркнерт.

"Завдяки інноваційним інструментам торговельного фінансування та розподілу ризиків ми допомагаємо відкривати нові можливості, щоб бізнеси могли створювати робочі місця та робити внесок у відновлення України. Ми очікуємо, що ця перша співпраця з "ПриватБанком" започаткує міцне партнерство, засноване на нашій спільній відданості розвитку приватного сектору", - додала регіональна директорка IFC у Європі Інес Роша.