НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Приватбанк підписав дві угоди з IFC на $120 мільйонів

 

"ПриватБанк" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали дві угоди, які допоможуть розширити кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу і сприятимуть виходу українських компаній на нові ринки.

Йдеться про Угоду про розподіл ризиків на $100 млн та Договір банку-емітента, який передбачає гарантійну лінію на торговельне фінансування від IFC на $20 млн, повідомляє пресслужба "ПриватБанку".

В банку уточнили, що Угода про розподіл ризиків на $100 млн сприятиме розширенню кредитування малого і середнього бізнесу у різних секторах, зокрема в аграрному секторі, переробній промисловості, логістиці.

"Окремий акцент буде на бізнесах, які заснували жінки. Очікується, що такі кредити складуть 35% портфелю", - зазначається у повідомленні.

У рамках Угоди про розподіл ризиків, IFC візьме на себе до 50% кредитного ризику з максимальною сумою у $50 млн.

У "ПриватБанку" пояснили, що залучити кредити на суму від $10 тис. до $100 тис. у межах проєкту зможуть компанії, де працює менше ніж 250 працівників, а річний дохід складає менше 50 млн євро або сукупні активи менше 43 млн євро. Загальний ліміт позик на позичальника (групу) становитиме $1 млн.

"Участь IFC в угоді та додатковий стимул на основі досягнення показників підтримали уряди Франції та Нідерландів через "Програму економічної стійкості IFC" (ERA) для України", - зауважили у банку.

Водночас завдяки підписаній угоді про Договір банку-емітенту "ПриватБанк" приєднується до Глобальної програми торговельного фінансування IFC (GTFP), яка допомагає банкам розширювати фінансування транскордонної торгівлі завдяки гарантії платіжних ризиків.

В рамках цього партнерства IFC надасть "ПриватБанку" гарантійну лінію торговельного фінансування на суму $20 млн, що дозволить банку фінансувати більше компаній, які займаються імпортом та експортом, допоможе розширювати партнерські відносини з міжнародними банками та підтримувати український бізнес у виході на нові світові ринки.

"Початок співпраці між IFC та "ПриватБанком" - по-справжньому історична подія. Це перші угоди між нашими інституціями. Я впевнений, що вони масштабують наші можливості кредитування та зроблять його більш доступним. Як найбільший банк в країні, який обслуговує майже 60% рахунків українських підприємців, ми переконані, що партнерство із IFC допоможе підтримати український бізнес у масштабуванні і виході на нові ринки і, як наслідок, сприятиме економічній стійкості країни", - прокоментував голова правління "ПриватБанку" Мікаель Бьоркнерт.

"Завдяки інноваційним інструментам торговельного фінансування та розподілу ризиків ми допомагаємо відкривати нові можливості, щоб бізнеси могли створювати робочі місця та робити внесок у відновлення України. Ми очікуємо, що ця перша співпраця з "ПриватБанком" започаткує міцне партнерство, засноване на нашій спільній відданості розвитку приватного сектору", - додала регіональна директорка IFC у Європі Інес Роша.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2497
  0,0298
 0,07
EUR
 1
 48,3818
  0,2184
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8718  0,10 0,25 41,3891  0,08 0,20
EUR 48,0403  0,05 0,10 48,6952  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0550  0,02 0,06 41,0800  0,01 0,02
EUR 48,2200  0,00 0,00 48,2500  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

