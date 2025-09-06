Фінансові новини
06.09.25
- 00:14
Нацбанк оштрафував «Банк Восток» на 16 мільйонів
23:50 05.09.2025 |
Національний банк України у серпні 2025 року оштрафував ПАТ "Банк Восток" на 16 млн грн за порушення законодавства у сферах фінансового моніторингу та валютного регулювання.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Заходи впливу застосовано до ПАТ "Банк Восток": штрафи у розмірі 15 млн грн та 1 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Банк оштрафували за системні порушення законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню доходів, за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недоліки у процедурі належної перевірки клієнтів, а також за те, що банк не здійснював посилених заходів перевірки щодо клієнтів з високим ризиком.
