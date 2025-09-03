Фінансові новини
- 03.09.25
- 18:03
RSS
мапа сайту
Альтернатива дизельним: УЗ отримала перші маневрові тягачі на акумуляторах
14:47 03.09.2025 |
АТ "Укрзалізниця" отримала перші два акумуляторні маневрові тягачі від болгарської компанії Express Service OOD.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що нова техніка оснащена літій-іонними акумуляторними батареями з можливістю швидкої підзарядки та автономної роботи до 24 годин.
Тягачі здатні розвивати швидкість до 10 км/год і переміщувати вантажні вагони загальною масою до 3 тис. тонн.
"Ця техніка - альтернатива старим дизельним маневровим тепловозам", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що експлуатація акумуляторних тягачів дешевша порівняно з дизельними аналогами.
Найближчим часом перші машини будуть залучені у ключових виробничих підрозділах.
