Альтернатива дизельним: УЗ отримала перші маневрові тягачі на акумуляторах

14:47 03.09.2025 |

Новини компаній

Альтернатива дизельним: УЗ отримала перші маневрові тягачі на акумуляторах

 

АТ "Укрзалізниця" отримала перші два акумуляторні маневрові тягачі від болгарської компанії Express Service OOD.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що нова техніка оснащена літій-іонними акумуляторними батареями з можливістю швидкої підзарядки та автономної роботи до 24 годин.

Тягачі здатні розвивати швидкість до 10 км/год і переміщувати вантажні вагони загальною масою до 3 тис. тонн.

Альтернатива дизельним: УЗ отримала перші маневрові тягачі на акумуляторах

 

"Ця техніка - альтернатива старим дизельним маневровим тепловозам", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що експлуатація акумуляторних тягачів дешевша порівняно з дизельними аналогами.

Найближчим часом перші машини будуть залучені у ключових виробничих підрозділах.

За матеріалами: Економічна правда
 

