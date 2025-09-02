Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Регулятор фондового ринку схвалив пілотний проєкт з об'єднання інвестфондів

 

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку України (НКЦПФР) 29 серпня схвалила пілотний проєкт з консолідації активів п'яти інвестиційних фондів Inzhur в один об'єднаний інвестиційний фонд "Inzhur REIT". Це експериментальна ініціатива, спрямована на популяризацію інвестиційних можливостей в Україні, йдеться в повідомленні регулятора й компанії Inzhur.

Замість традиційної процедури ліквідації з продажем активів, регулятор дозволяє їх передавати до єдиного фонду.

Inzhur REIT стане правонаступником фондів 1001, 2001, Inzhur Supermarket, Inzhur Житній та Inzhur Ocean з активами, що охоплюють об'єкти для супермаркетів Сільпо, Фора, Novus, Comfy та ресторанів McDonald's. Водночас фонд Inzhur Energy, що будує мережу електростанцій, залишиться окремим фондом.

Термін дії об'єднаного фонду - до 20 травня 2045 року, дохідність - 9,5% річних у доларах США, запланована емісія - 10 млрд грн.

Засновник компанії Андрій Журжій заявив про стратегічну мету навчити інвестувати 1 мільйон українців у комерційну нерухомість протягом трьох років, починаючи з мінімальної суми від 10 гривень.

REIT (Real Estate Investment Trust) - це компанія, що спеціалізується на інвестуванні й управлінні нерухомістю. Вона зобов'язана розподіляти більшу частину свого доходу з активів як дивіденди серед своїх акціонерів. Це надає інвесторам доступ до доходів від нерухомості без необхідності безпосередньо володіти чи керувати нею.

Однією з найвідоміших таких компаній є американська Simon Property Group, що володіє двома сотнями торгових центрів у США.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3722
  0,0519
 0,13
EUR
 1
 48,4675
  0,2715
 0,56

Курс обміну валют на вчора, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0281  0,03 0,08 41,5573  0,04 0,10
EUR 47,9935  0,13 0,26 48,6677  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,02 0,05 41,3100  0,02 0,05
EUR 48,3350  0,13 0,28 48,3650  0,14 0,28

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес