«Укрзалізниця» збереже розклад руху поїздів попри ураження одного з поїздів Hyundai

 

Ураження одного з 10 поїздів Hyundai, що призвело до виведення його з експлуатації, не вплинуло на кількість рейсів "Інтерсіті", всі потяги продовжують рух, повідомила АТ "Укрзалізниця" у Телеграм у четвер.

Компанія зазначила, що після нічної атаки у четвер затримки низки рейсів далекого сполучення зберігатимуться, а з приміських поїздів із затримками до 2,5 годин курсують електропоїзди Фастівського напрямку та до 3 годин - Вінницького напрямку.

Окремо буде призначено рейс електропоїзда з Краматорська до Лозової о 16:03 із зупинками Словʼянськ, Барвінкове та Близнюки, а далі вже слідуватиме поїзд 103/104 Краматорськ-Львів зі спальними вагонами. Так само пасажирів рейсу 104/103 до Краматорська від Лозової доставить той самий електропоїзд о 19:00. Зупинки на його маршруті аналогічні.

"Укразалізниця" додала, що скасовано рейс №6208 Козятин-1 - Фастів-1.

Як повідомлялось, ворожий обстріл депо, яке обслуговує швидкісні потяги, вперше з 2012 року вивів з експлуатації поїзд "Інтерсіті" виробництва Hyundai, його планується відновити, повідомив голова філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олег Головащенко.

Залізничники також оперативно відновили інфраструктуру пошкодженого російським ударом вночі у четвер вузла у Козятині, рух через нього відновлено, повідомила компанія.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0192  0,04 0,10 41,5431  0,04 0,09
EUR 47,7904  0,05 0,11 48,4342  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,1900  0,23 0,48 48,2200  0,23 0,49

