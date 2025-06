Київстар першим в Європі планує запустити супутниковий зв'язок зі смартфоном

Київстар став першою телекомунікаційною компанією в Європі, яка успішно встановила технічне з'єднання між власною core-мережею та супутниковою інфраструктурою Starlink. Це означає, що технологія Direct to Cell (D2C) - прямий супутниковий зв'язок зі звичайним смартфоном - стає реальністю для українських користувачів.

У рамках лабораторного тестування в США SIM-карта Київстар вже пройшла перевірку на сумісність із супутниковою мережею, що підтверджує готовність технології для роботи в Україні. Це рішення особливо важливе в умовах війни, коли потреба в стабільному зв'язку є критичною для мільйонів українців.

Розповідаємо про терміни запуску технології D2C в Україні, її можливості та обмеження, технічні виклики впровадження, а також про те, як відбувається співпраця між Київстар та Starlink у реалізації цього проєкту.

Терміни запуску та зони покриття

Київстар планує запустити послугу Direct to Cell у тестовому режимі в четвертому кварталі 2025 року. Влітку компанія проведе перші бета-тестування на досить розлогій території, що охопить частини 6-х областей України (Житомирської, Вінницької, Волинської, Хмельницької, Рівненської та Тернопільської), а далі масштабує тестування на національному рівні та зробить сервіс доступним для абонентів Київстар наприкінці 2025 року. На першому етапі запуску цього сервісу люди зможуть обмінюватися SMS та OTT-повідомленнями (текстові повідомлення у месенджерах). Важливо: технологія передусім працюватиме там, де видно небо, тобто на відкритому просторі.

Послуга Direct to Cell має бути доступною для всіх абонентів Київстар, які мають телефони та SIM-карти з підтримкою 4G технології. Торік компанія Starlink розпочала тестування в США цієї технології. Вони використовують стандартні протоколи LTE/4G, щоб кожен міг користуватися послугою на своєму телефоні без оновлень чи спеціальних застосунків.

Виробники телефонів розуміють, що супутниковий зв'язок має свої особливості - зокрема, обмежену пропускну здатність. Тому ідеально, щоб телефон міг сам розпізнавати, коли він підключений до супутника, а не до звичайної наземної мережі LTE/4G. У такому режимі він не повинен передавати фото чи відео, інакше супутниковий канал перевантажиться, і надсилання звичайних повідомлень перестане працювати.

Телеком-оператори, які вже запустили сервіс Direct to Cell (в США, Японії та Новій Зеландії), надають доступ до технології виключно для таких "оптимізованих телефонів". Але у нас в країні війна, тож в компанії Київстар хочуть дати можливість залишатись на зв'язку якомога ширшому числу клієнтів і планують тестувати різні опції.

Щодо плати за доступ до технології, то в компанії відмічають: це дороговартісний проєкт, в який Київстар інвестує значні кошти. Водночас на час війни оператор має намір зробити сервіс доступним для всіх своїх абонентів. Тож доступ до технології надаватиметься всім абонентам Київстар в рамках їхніх діючих тарифних планів без додаткової оплати.

Технічні виклики та їх вирішення

Найбільша складність технології полягає в тому, що Direct to Cell використовує звичайний телекомунікаційний спектр - тобто ті самі радіочастоти, які ми щодня використовуємо для мобільного зв'язку на землі. Але для того, щоб супутник міг зв'язатися зі смартфоном напряму, йому теж потрібна частина цього спектру.

Так в компанії зʼявилася головна задача: знайти спосіб "звільнити" частину частотного ресурсу для D2C, не погіршуючи якість звичайного мобільного зв'язку, який вже працює для мільйонів користувачів. Це складний технічний процес, і в Київстар його вирішують, аналізують навантаження на мережу. А головне - додатково інвестують в інфраструктуру і модернізують базові станції.

Довідка

Сума інвестицій Київстар в інфраструктуру за весь час повномасштабної війни склала понад 26 млрд грн станом на квітень 2025 року.

Також важливо розуміти, що сервіс Direct to Cell наразі підтримує лише надсилання текстових повідомлень - і це пов'язано з технічними особливостями супутникового покриття. Щоб забезпечити стабільний голосовий зв'язок, потрібно, щоб над територією України одночасно перебувала достатня кількість супутників, які можуть передавати сигнал безперервно. Сьогодні над планетою літає близько 550 супутників Starlink Direct to Cell, і планується, що до кінця 2025 року їхня кількість зросте до приблизно 800. Окрім цього, голосові дзвінки працюватимуть через VoLTE (Voice over LTE) - сучасний стандарт передачі голосу через 4G, який Starlink планує запустити в 2026 році. Це також потребує модернізації супутників і наземної інфраструктури.

Тому текстові повідомлення - це лише перший етап, стверджують в компанії Київстар. Повноцінний голосовий зв'язок з'явиться, щойно супутникова мережа стане достатньо щільною та технологія VoLTE буде активована на новому поколінні супутників.

Співпраця зі Starlink

Київстар активно співпрацює зі Starlink у реалізації проєкту Direct to Cell. Важливо розуміти, що Starlink у цьому проєкті виступає як постачальник інфраструктури, тобто оператор "орендує" їхні супутники, які фактично виконують функцію базових станцій у космосі. Сигнал передається на частотах Київстар із використанням ідентифікатора мережі.

"Робочий ритм ми задали ще на початковому етапі, коли ми готували контракт. Робота між командами велася практично в нон-стоп режимі. Ми синхронізували робочі графіки з урахуванням різниці в часі (близько 10 годин різниці): передавали результати нашого дня і вони одразу брали їх у роботу. Такий цілодобовий цикл дозволяє і сьогодні швидко реагувати на виклики та налаштовувати систему", - розповідають в компанії Київстар.

Важливо, що Київстар став першою компанією в Європі та Україні, яка уклала партнерство зі Starlink про запуск Direct to Cell, завдяки стратегічному підходу, технологічній готовності та наполегливості команди. "Ми стежили за цією технологією з моменту її появи і ще до співпраці зі Starlink проводили тестування з іншими провайдерами супутникових рішень, зокрема з компанією Lynk, ще у 2021 році, - розповідають в компанії. - Наші інженери працювали в "полях" біля Києва й Одеси, ловили сигнал із супутника, що пролітав над територією України, - це були лише 40 секунд зв'язку на день. Ми вже тоді готувалися до майбутнього. І щойно з'явилася реальна можливість впровадження послуги D2C для абонентів, ми оперативно вийшли на Starlink. І зараз, в час війни, коли ми всі розуміємо критичну важливість залишатися на зв'язку при будь-яких умовах, ми прийняли рішення запускати цю технологію. Це складно і дорого, але у партнерстві з Мінцифрою та НКЕК, які дуже підтримали нас у цьому процесі, завдяки спільній роботі ми вже виділили для D2C окремий наявний в компанії спектр, адаптуємо мережу".

В компанії Київстар уточнюють: це комерційна угода, і оператор платить за використання супутників Starlink. Проєкт коштовний, йдеться про значні інвестиції, які Київстар робить свідомо, щоб забезпечити надійний зв'язок для абонентів навіть у найскладніших обставинах - під час війни, блекаутів чи стихійних лих.

Довідка

Starlink - це комунікаційний підрозділ компанії SpaceX, яка займається розробкою та запуском супутників. У межах проєкту Direct to Cell Starlink виступає постачальником інфраструктури, тобто Київстар не купує послугу зв'язку, а орендує доступ до супутників, які діють як базові станції в космосі. SpaceX - це материнська компанія і своєю чергою, забезпечує запуск супутників (ракети Falcon 9, Starship) і технічну платформу, на базі якої функціонує супутниковий зв'язок.

Доступність технології та її безпечність

Щодо того, чи зможуть користуватися технологією D2C абоненти інших українських операторів, то в Київстарі кажуть, що їхній пріоритет - забезпечити надійний базовий сервіс саме для своїх клієнтів, зокрема в умовах надзвичайних ситуацій. Це обумовлено тим, що технологія має обмежену ємність, особливо на початковому етапі розгортання. Також оскільки національний роумінг працює тільки у 2G та 3G, а технологія D2C - у LTE (4G), то це є обмежуючим фактором.

Щодо покриття, то оператор планує зробити покриття над всією територією України, яка підконтрольна уряду нашої країни.

Актуальним залишається питання протидії кібератакам. Оскільки це та сама мережа LTE (4G), хоч і обмежена за пропускною здатністю через супутник, відповідно, всі інструменти захисту і безпеки будуть присутні як і для мережі LTE. Всі кроки щодо впровадження послуги відбуватимуться відповідно до законодавчих та безпекових норм. Безпека є одним із ключових пріоритетів діяльності компанії, стверджують в Київстарі, тому команда докладатиме всіх зусиль для її гарантування. Оператор також дотримується вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, тому аналогічно як в технології LTE (4G), інформація буде надійно захищена системами оператора, щоб унеможливити потрапляння до третіх осіб.