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АНАЛІТИКА

Пенсійні фонди вклали в облігації «Нової пошти» 60 млн грн

 

"Нова пошта" з групи Nova, провідний логістичний оператор України, відзначає досить значний попит до своїх облігацій широкого кола інвесторів: страхових компаній, пенсійних фондів, інвестиційних фондів, банків, що дає змогу успішно їх розміщувати.

"Від пенсійних фондів у нас (вкладення) близько 60 млн грн. Можливо, хтось думає, що ринок пенсійних фондів в Україні не розвинений, але ми бачимо, що він є", - сказав фінансовий директор NOVA Петро Фоков на Ukrainian CFO Forum, що відбувся в Києві 24-25 жовтня.

Він уточнив, що наразі "Нова пошта" проводить закриті розміщення облігацій серед заздалегідь визначеного в проспекті кола інституційних інвесторів, однак на вторинному ринку їх можуть купувати і фізичні особи.

"У нас є фізичні особи (власники облігацій), але їх не так багато порівняно з банками, страховими, пенсійними фондами", - констатував Фоков.

Фіндиректор групи Nova зазначив, що "Нова пошта" є одним із провідних емітентів гривневих облігацій в Україні і в січні 2023 року стала першим після початку повномасштабного російського вторгнення емітентом, хто відновив випуски.

За його словами, перевагою гривневих облігацій для емітента є відсутність застави, з оцінкою якої для банківських кредитів зараз є складнощі.

"Але вони (облігації) дорожчі і вимагають трохи більшої певної прозорості, тобто потрібно трохи більше розкривати інформації на сайті, але вони дають свої плюси", - додав Фоков.

Він зазначив, що групі Nova, серед компаній якої облігації випускає також "НоваПей Кредит", подобається підтримувати облігаційний ринок цікавою пропозицією, і вона відчуває свою відповідальність за те, щоб це були надійні та стабільні інструменти. "І люди більше довіряли такому інструменту, як корпоративні облігації, а не тільки ОВДП", - зазначив фіндиректор.

За його словами, загалом група, інвестиції якої цьогоріч удвічі перевищать інвестиції 2021 року і становитимуть 8,5 млрд грн, для боргового фінансування використовує також кредити міжнародних фінансових організацій і банків.

Фоков уточнив, що серед МФО насамперед це Європейський банк реконструкції та розвитку, з яким група цього року підписала кредит на 3 млрд грн.

"Ми беремо в ЄБРР кредитування в гривні, саме в гривні, тому що ми працюємо в гривні компанія, ми не беремо зайвих ризиків, ми хочемо бути впевнені, що ми можемо повернути кредит, тому ми це все прораховуємо", - додав він.

Щодо банківського кредитування фіндиректор повідомив, що група співпрацює з 10 провідними українськими банками.

За його словами, маючи таку кількість банків-партнерів, у кожного з яких є свої вимоги, Nova дотримується стратегії повної уніфікації ковенантів, взявши за базу найбільш розвинену систему фінансових ковенантів ЄБРР.

"Вона охоплює всі питання, всі моменти. Тому ми пропонуємо всім нашим банкам-партнерам, з якими ми додатково починаємо співпрацювати, просто взяти і приєднатися до цієї системи ковенант або вибрати якісь вимоги з цього меню, так би мовити. Але не давати якихось екзотичних нових вимог. У нас поки що це виходить", - зазначив Фоков.

Як повідомлялося, "Нова пошта" в серпні цього року повідомила про розміщення випуску відсоткових незабезпечених облігацій серії "F" загальною номінальною вартістю 1 млрд грн. Дата погашення облігацій - 10 червня 2026 року, процентна ставка 16% річних, строк виплати відсотків - 5 червня 2026 року, номінальна вартість - 1 тис. грн.

Звіт про розміщення попереднього випуску серії "E" такого самого обсягу з терміном погашення 8 серпня 2025 року і відсотковою ставкою 17% річних "Нова пошта" зареєструвала в НКЦПФР 4 липня цього року. Більшу його частину на суму 650 млн грн придбав у травні Ощадбанк (Київ). Уточнювалося, що це вже третя угода з 2019 року з фінансування держбанком "Нової пошти" шляхом придбання корпоративних облігацій.

На середину цього року зобов'язання "Нової пошти" за облігаціями серії "E" становили 995,16 млн грн, серії "F" - 994,88 млн грн, а за раніше випущеними облігаціями серії "D" з терміном виплати наприкінці січня 2025 року - 818,51 млн грн.

Сумарно зобов'язання "Нової пошти" за облігаціями на кінець червня цього року дорівнювали 2 млрд 808,55 млн грн, тоді як зобов'язання перед банками - 3 млрд 136,12 млн грн, а всього сума зобов'язань і забезпечень становила 15 млрд 562,04 млрд грн.

У 2023 році "Нова пошта" здійснила два випуски облігацій - "C" і "D" - кожен номінальним обсягом по 800 млн грн. Облігації серії "C" було випущено на строк 12 місяців зі ставкою 24% річних, тоді як серії "D" - на 20 місяців зі ставкою 23% річних.

Раніше, у лютому 2023 року, компанія погасила випущені в березні 2020 року облігації серії "В" на 700 млн грн.

ТОВ "Нова пошта" збільшила неконсолідований чистий дохід у першому півріччі 2024 року на 20,1% - до 20,12 млрд грн, однак чистий прибуток компанії збільшився на 20,1%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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