Shell вважає рішення АП ВАКС щодо 49% «Альянс Холдингу» необґрунтованим привласненням Україною активів компанії і захищатиметься - заява

Рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) стягнути в дохід держави 49% ТОВ "Альянс Холдинг", що управляє мережею автозаправних станцій (АЗС) Shell в Україні, є необґрунтованим привласненням Україною іноземних інвестицій і активів Shell і суперечить міжнародному праву, що захищає міжнародних інвесторів, йдеться в заяві Shell у вівторок.

"Звичайно, ми зробимо все можливе для захисту наших працівників, активів, інвестицій та репутації", - наголошується в документі.

Shell вважає, що рішення АП ВАКС ігнорує факти та рішення Палати з підприємництва Апеляційного суду м. Амстердам, яке підтверджує, що поточна частка Shell в її українському ритейл-бізнесі становить 97,44%.

"Невизнання рішень суду члена-засновника ЄС у той час, коли Нідерланди спільно проводять міжнародну конференцію на тему "Відновлення справедливості для України", створює хибне уявлення про бізнес Shell в Україні та є негативним сигналом для потенційних нових інвесторів країни", - стверджує компанія.

Вона заявляє, що дуже розчарована рішенням Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України після "багатьох неприємних тижнів судових слухань", де наполягала, що справа ґрунтується на некоректній і застарілій інформації.

"Рішення не враховує той факт, що з лютого 2022 року Shell інвестувала мільйони доларів на підтримку роботи свого збиткового українського ритейл-бізнесу та збереження робочих місць для понад 1 500 наших працівників - і все це з метою збереження критично важливої національної інфраструктури для народу України", - йдеться також у документі.

Компанія наголосила, що працює з дотриманням усіх відповідних законів України та міжнародних законів, включно із законодавством про санкції.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції України в жовтні 2023 року подало до ВАКС позов про стягнення в дохід держави активів підсанкційного російського бізнесмена Едуарда Худайнатова, який є колишнім топ-менеджером НК "Роснефть". У позовній заяві містилася вимога про стягнення в дохід держави активів низки компаній, зокрема, Cicerone Holding B. V., якому належить 100% ТОВ "Альянс Холдинг".

Наприкінці січня 2024 року ВАКС відмовив міністерству юстиції у стягненні в дохід держави 49% ТОВ "Альянс Холдинг" і схвалив стягнення 100% ТОВ "НК "Альянс-Україна".

Однак Мін'юст оскаржив цей вердикт до АП ВАКС, яка стала на його бік і уточнила, що "встановлений спосіб виконання рішення, згідно з яким мають бути зареєстровані зміни до відомостей про розміри часток у статутному капіталі: 49% частки ТОВ "Альянс Холдинг" - за державою Україна; 51% частки - за компанією Shell за її зверненням до суб'єкта державної реєстрації". Постанова набрала законної сили з моменту проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Спільне підприємство Shell і російської групи "Альянс" Мусси Бажаєва з управління мережею АЗС на території України почало роботу в серпні 2007 року. Shell у СП належала частка в 51%, "Альянсу" - 49%. "Альянс" передав у СП близько 150 АЗС, а Shell внесла грошові кошти, ліцензії та бренд.

У 2014 році стало відомо, що Худайнатов викупив у Бажаєва його нафтові активи. У червні 2022 року він потрапив під санкції Європейського Союзу, у жовтні 2022 року - під санкції України.

За даними видання Forbes Ukraine, які їм надала Shell, компанія у два етапи збільшила частку акцій компанії-власника АЗС Shell в Україні до 97,4% у 2022-2023 роках.

Наразі мережа АЗС Shell налічує 132 станції в 20 областях України, з яких функціонують 118. Наразі в компанії працює близько 1600 осіб.

Shell - глобальна група енергетичних і нафтохімічних компаній, що діє більш ніж у 70 країнах, а загальний штат становить 93 тис. працівників.