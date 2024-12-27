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НБУ затвердив перелік з 21 банку для перевірки стійкості
16:49 27.12.2024 |
НБУ затвердив технічне завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році. До переліку включений 21 банк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням пресслужбу НБУ.
За даними пресслужби, оцінка стійкості у 2025 році здійснюватиметься відповідно до стандартного порядку. Відновлення стандартної оцінки передбачене домовленостями із МВФ та ЄС для реалізації програми Ukraine Facility.
Оцінка здійснюватиметься в три етапи та включатиме: оцінку якості активів (asset quality review - AQR) незалежними аудиторами станом на 1 січня 2025 року, екстраполяцію її результатів для всіх банків (за потреби), а також стрес-тестування для найбільших банків за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.
Стрес-тестування у 2025 році проходитиме 21 банківська установа, на які припадає понад 90% активів банківської системи. Банки відібрано за трьома критеріями: розмір зважених на ризик активів, обсяг залучених від домогосподарств депозитів та обсяг наданих домогосподарствам чистих кредитів, повідомили в пресслужбі.
У переліку такі банки:
* ПриватБанк;
* Ощадбанк;
* Укрексімбанк;
* УКРГАЗБАНК;
* СЕНС БАНК;
* УКРСИББАНК;
* ОТП БАНК;
* КРЕДОБАНК;
* ПРАВЕКС БАНК;
* ПУМБ;
* Південний;
* ТАСКОМБАНК;
* ВОСТОК;
* А-БАНК;
* МТБ БАНК;
* Львів.
"Результати оцінки стійкості банків і банківської системи України, здійсненої у 2025 році, буде оприлюднено до 31 грудня 2025 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в НБУ заявили, що у 2025 році оцінка стійкості банків та банківської системи України після чотирирічної перерви здійснюватиметься за стандартною процедурою
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