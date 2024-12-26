США сповнені рішучості принести мир в Україну як ніколи - генерал Келлог у відповідь на різдвяний обстріл

Україна зазнала жорстокого нападу на Різдво, і США у зв'язку з цим рішуче налаштовані встановити мир як ніколи раніше, заявив майбутній спеціальний посланець США з питань України та РФ Кіт Келлог.

"Різдво має бути часом миру, проте Україна зазнала жорстокого нападу на Різдво. Завдавати великомасштабних ракетних і безпілотних ударів у день народження Господа неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін. США сповнені рішучості принести мир у регіон як ніколи", - написав Келлог у соцмережі Х у середу.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на Різдво запустили по Україні 78 ракет і 106 дронів, з яких 59 ракет і 54 дрони були збили Повітряні сили та Сили оборони України, а 52 не досягли цілей (були локаційно втрачені).

Противник атакував об'єкти української енергетики в Харківській, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Івано-Франківській і Запорізькій областях. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російської атаки є влучання.

У Харківській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях унаслідок обстрілу майже 3 тис. будинків залишилися без теплопостачання, у Дніпрі загинув працівник теплоелектростанції.