Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США сповнені рішучості принести мир в Україну як ніколи - генерал Келлог у відповідь на різдвяний обстріл

 

Україна зазнала жорстокого нападу на Різдво, і США у зв'язку з цим рішуче налаштовані встановити мир як ніколи раніше, заявив майбутній спеціальний посланець США з питань України та РФ Кіт Келлог.

"Різдво має бути часом миру, проте Україна зазнала жорстокого нападу на Різдво. Завдавати великомасштабних ракетних і безпілотних ударів у день народження Господа неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін. США сповнені рішучості принести мир у регіон як ніколи", - написав Келлог у соцмережі Х у середу.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на Різдво запустили по Україні 78 ракет і 106 дронів, з яких 59 ракет і 54 дрони були збили Повітряні сили та Сили оборони України, а 52 не досягли цілей (були локаційно втрачені).

Противник атакував об'єкти української енергетики в Харківській, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Івано-Франківській і Запорізькій областях. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російської атаки є влучання.

У Харківській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях унаслідок обстрілу майже 3 тис. будинків залишилися без теплопостачання, у Дніпрі загинув працівник теплоелектростанції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8623
  0,1252
 0,30
EUR
 1
 43,5159
  0,1175
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6271  0,17 0,40 42,3338  0,04 0,08
EUR 43,4438  0,07 0,16 44,2425  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8833  0,14 0,33 41,9300  0,12 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес