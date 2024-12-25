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У залізничних квитках більше немає російської мови
08:57 25.12.2024 |
"Укрзалізниця" прибрала із залізничних квитків дублювання інформації російською мовою, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Тимур Ткаченко.
"Тепер інформація на проїзних документах дублюватиметься українською та англійською", - написав він у телеграм у суботу ввечері.
Крім того, затверджено бланки документів для друку в терміналах самообслуговування, що дає змогу запроваджувати нові сервіси для пасажирів на залізничному транспорті.
"Це важливий крок у межах євроінтеграції, адже українська залізниця відіграє ключову роль у пасажирських перевезеннях", - наголосив Ткаченко.
Він також пояснив, що "відмова від дубляжу російською мовою є не тільки символічним, а й практичним кроком для утвердження української мови як єдиної державної. Використання англійської сприяє інтеграції в міжнародний простір, покращує зручність іноземних пасажирів і демонструє європейські стандарти обслуговування".
Тим часом, за словами заступника міністра, ці оновлення не є фінальним зовнішнім виглядом квитка, оскільки його буде вдосконалено.
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