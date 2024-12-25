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АНАЛІТИКА

У залізничних квитках більше немає російської мови

У залізничних квитках більше немає російської мови

 

"Укрзалізниця" прибрала із залізничних квитків дублювання інформації російською мовою, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Тимур Ткаченко.

"Тепер інформація на проїзних документах дублюватиметься українською та англійською", - написав він у телеграм у суботу ввечері.

Крім того, затверджено бланки документів для друку в терміналах самообслуговування, що дає змогу запроваджувати нові сервіси для пасажирів на залізничному транспорті.

"Це важливий крок у межах євроінтеграції, адже українська залізниця відіграє ключову роль у пасажирських перевезеннях", - наголосив Ткаченко.

Він також пояснив, що "відмова від дубляжу російською мовою є не тільки символічним, а й практичним кроком для утвердження української мови як єдиної державної. Використання англійської сприяє інтеграції в міжнародний простір, покращує зручність іноземних пасажирів і демонструє європейські стандарти обслуговування".

Тим часом, за словами заступника міністра, ці оновлення не є фінальним зовнішнім виглядом квитка, оскільки його буде вдосконалено.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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