Азербайджан уперше заявив, що катастрофа літака AZAL сталася через зброю, застосовану ззовні

Міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака "Азербайджанських авіаліній", який розбився у Казахстані, свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоїне втручання, встановить слідство.

Заяву Набієва наводить азербайджанське видання Report, пише "Європейська правда".

Набієв розповів, що члени слідчої комісії були направлені в місто Актау у Казахстану для ознайомлення з подробицями аварії на місці та станом потерпілих.

За словами міністра, постраждалі пасажири і бортпровідники, що вижили, розповіли, що почули вибух, перебуваючи над Грозним.

"Один із бортпровідників отримав поранення руки. Також, за кадрами із соціальних мереж і ЗМІ, видно, що одна жінка отримала травми руки та ноги. На крилі літака виявлено отвори, а всередині повітряного судна зафіксовано пошкодження фюзеляжу і сліди від осколків. Постраждалі громадяни Росії також повідомили, що чули три вибухи над Грозним. За їхніми словами, звуки вибухів лунали зовні, після чого щось вдарило по літаку", - сказав Набієв.

За словами міністра, після аварії в пресі звучала версія про зіткнення літака з птахами.

"Однак попередні висновки експертів вказують на наявність зовнішнього втручання. Про це свідчать вигляд уламків літака на землі та свідчення очевидців. Тип зброї, використаної під час втручання, буде встановлено слідством", - зазначив Набієв.

Міністр також додав, що під час аналізу траєкторії польоту літака можна побачити, що він змінив курс на Актау через Махачкалу.

"Крім цього, слідство встановить, з якої причини пілот ухвалив рішення про аварійну посадку. Також належить прояснити питання з відключенням GPS на борту літака", - додав міністр.

Нагадаємо, що 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

"Азербайджанські авіалінії" заявили в п'ятницю, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".

"Азербайджанські авіалінії" зупинили рейси до низки російських міст після катастрофи.