Сеул підтвердив, що Україна вперше взяла у полон солдата КНДР

Розвідка Південної Кореї підтвердила, що українські військові взяли в полон північнокорейського солдата, який брав участь в бойових діях проти України на боці Росії.

"Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідкою союзної країни підтверджено, що одного пораненого північнокорейського солдата взяли в полон", - йдеться в заяві Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS), яке цитують AFP і Yonhap.

Фото солдата, якого нібито взяли в полон, раніше з'явилося в соцмережах.

Українська влада цю інформацію офіційно не коментувала.

Джерело AFP в північнокорейській розвідці заявило, що військового дійсно захопила українська армія, але де саме це відбулося - невідомо.

Північна Корея відправила більш ніж 10 тисяч своїх солдатів допомагати Росії, згідно з інформацією Києва і Сеула. Хоча ні Москва, ні Пхеньян офіційно ні підтвердили, ні заперечили їхню присутність на фронті.

"Це перший випадок в серії захоплень і вбивств, - сказав ВВС Ян Ук, науковий співробітник Інституту політичних досліджень Асан. - Для українців вигідніше захопити цих північнокорейських військових і спробувати обміняти їх з росіянами на українських військовополонених".

Останні кадри російсько-української війни підтвердили припущення про те, що "північнокорейські війська будуть розгорнуті у великій кількості", сказав Ян.

Втім, додав він, буде "викликом довести північнокорейську національність" цих військових.

Українські військові кажуть, що для північнокорейців зробили фейкові російські документи, в той час як президент Володимир Зеленський минулого тижня опублікував кадри, на яких, за його словами, видно, як російські війська спалюють обличчя вбитих північнокорейців, щоб приховати їхню національність.

Як українська, так і південнокорейська розвідка кажуть, що багато військових, розгорнутих в Росії, є одними з найкращих у Пхеньяні. Їх набрали з 11-го корпусу, також відомого як Корпус Шторму. Підрозділ навчений диверсіям на інфраструктурі та вбивствам.

У понеділок президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість вбитих і поранених північнокорейців, які воюють на боці російської армії в Курській області Росії, перевищила три тисячі.

Південнокорейська розвідка оцінювала втрати серед військових КНДР приблизно в 1100 людей (серед них - близько 100 загиблих). У Сеулі також заявили, що Пхеньян може готуватися до відправлення додаткових військ у Росію та поставок нових партій зброї.

Зеленський додав, що співпраця між Москвою і Пхеньяном підвищує "ризик дестабілізації" навколо Корейського півострова.

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Недавнє розгортання північнокорейських військ у Росії є ознакою зростаючого альянсу між двома державами-ізгоями.

Це відбувається під час посилення напруги між Північною і Південною Кореєю, що викликає занепокоєння на Заході.

Китай, який є давнім союзником обох країн, також обережно стежить за цією дружбою.