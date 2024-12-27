Фінансові новини
- |
- 27.12.24
- |
- 13:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сеул підтвердив, що Україна вперше взяла у полон солдата КНДР
11:01 27.12.2024 |
Розвідка Південної Кореї підтвердила, що українські військові взяли в полон північнокорейського солдата, який брав участь в бойових діях проти України на боці Росії.
"Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідкою союзної країни підтверджено, що одного пораненого північнокорейського солдата взяли в полон", - йдеться в заяві Національної розвідувальної служби Південної Кореї (NIS), яке цитують AFP і Yonhap.
Фото солдата, якого нібито взяли в полон, раніше з'явилося в соцмережах.
Українська влада цю інформацію офіційно не коментувала.
Джерело AFP в північнокорейській розвідці заявило, що військового дійсно захопила українська армія, але де саме це відбулося - невідомо.
Північна Корея відправила більш ніж 10 тисяч своїх солдатів допомагати Росії, згідно з інформацією Києва і Сеула. Хоча ні Москва, ні Пхеньян офіційно ні підтвердили, ні заперечили їхню присутність на фронті.
"Це перший випадок в серії захоплень і вбивств, - сказав ВВС Ян Ук, науковий співробітник Інституту політичних досліджень Асан. - Для українців вигідніше захопити цих північнокорейських військових і спробувати обміняти їх з росіянами на українських військовополонених".
Останні кадри російсько-української війни підтвердили припущення про те, що "північнокорейські війська будуть розгорнуті у великій кількості", сказав Ян.
Втім, додав він, буде "викликом довести північнокорейську національність" цих військових.
Українські військові кажуть, що для північнокорейців зробили фейкові російські документи, в той час як президент Володимир Зеленський минулого тижня опублікував кадри, на яких, за його словами, видно, як російські війська спалюють обличчя вбитих північнокорейців, щоб приховати їхню національність.
Як українська, так і південнокорейська розвідка кажуть, що багато військових, розгорнутих в Росії, є одними з найкращих у Пхеньяні. Їх набрали з 11-го корпусу, також відомого як Корпус Шторму. Підрозділ навчений диверсіям на інфраструктурі та вбивствам.
У понеділок президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість вбитих і поранених північнокорейців, які воюють на боці російської армії в Курській області Росії, перевищила три тисячі.
Південнокорейська розвідка оцінювала втрати серед військових КНДР приблизно в 1100 людей (серед них - близько 100 загиблих). У Сеулі також заявили, що Пхеньян може готуватися до відправлення додаткових військ у Росію та поставок нових партій зброї.
Зеленський додав, що співпраця між Москвою і Пхеньяном підвищує "ризик дестабілізації" навколо Корейського півострова.
Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Недавнє розгортання північнокорейських військ у Росії є ознакою зростаючого альянсу між двома державами-ізгоями.
Це відбувається під час посилення напруги між Північною і Південною Кореєю, що викликає занепокоєння на Заході.
Китай, який є давнім союзником обох країн, також обережно стежить за цією дружбою.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бронювання в «Дії» знову працює – Федоров
|США сповнені рішучості принести мир в Україну як ніколи - генерал Келлог у відповідь на різдвяний обстріл
|Франція закінчила підготовку українських пілотів для літаків Mirage 2000-5F
|Підвищення військового збору з 2025 року - роз’яснення Мінфін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|В Україні з'явиться професія «Інспектор з військового обліку»
|Кабмін продовжив на місяць діючі бронювання від мобілізації через кібератаку
|У застосунку «Армія+» запустили нову програму "Плюси" для військових - Умєров
|Трамп хоче «справедливого й стійкого» миру в Україні - генерал Келлог
|Гетманцев пропонує надати статус податкових агентів Uklon, Uber, Bolt та іншим цифровим платформам у майбутньому законі
|Зеленський: Україна пропонувала компенсацію для словаків, але Фіцо не захотів
|Україна розробляє ракету, що долетить до Москви, і ще понад 10 проектів, - The Economist
Бізнес
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем
|Telegram уперше став прибутковим після трьох років монетизації
|Google Chrome запроваджує виявлення шахрайства за допомогою ШІ для захисту конфіденційності
|Honda і Nissan об'єднаються у 2026 році, Mitsubishi роздумує над приєднанням
|Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії