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Нацбанк перевірить ПУМБ Ахметова та Універсал Банк Тігіпка
17:39 25.12.2024 |
Національний банк у 2025 році планує провести виїзний моніторинг чотирьох об'єктів оверсайту.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, йдеться про ТОВ "ТАС Лінк" (І квартал), АТ "Універсал Банк" (ІІ квартал), АТ "ПУМБ" (ІІІ квартал) та ТОВ "ФК "Ап.Мі Фінанс" (ІV квартал).
У Нацбанку пояснили, що перевірятимуться дотримання вимог законодавства України та достатність заходів, що вживаються учасниками платіжного ринку для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.
Оверсайт включає моніторинг платіжної інфраструктури, її оцінювання на відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам оверсайту, встановлення вимог та обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури тощо.
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