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Фонд держмайна визначив стартову ціну приватизації Сумихімпрому
08:33 25.12.2024 |
Аукціонна комісія визначила стартову ціну 99,9952% державного пакета акцій ПАТ "Сумихімпром" у на рівні 1,158 млрд грн, а також розробила умови приватизації. Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.
Стартову ціну має затвердити уряд, після чого цей об'єкт великої приватизації виставлять на аукціон на платформі Prozorro.
Сумихімпром - базове підприємство хімічної галузі України, яке працює з 1953 року.
Фонд держмайна планував продати підприємство приватному інвестору ще у 2018 році. Тоді його оцінили у 248 млн грн (близько $9 млн). Але приватизація затягувалася через позицію міноритарного акціонера Дмитра Фірташа, який ще у 2010 році отримав 0,005% акцій підприємства та контроль над керівництвом. Після цього Сумихімпром почав накопичувати борги (до 1,4 млрд грн), що дозволило створити комітет кредиторів компанії та ініціювати процедуру санації.
Фонд держмайна із 2015 року через суди намагався припинити процедуру банкрутства підприємства. Це вдалося зробити лише у 2023 році, що, зрештою, розблокувало приватизацію.
У березні 2022 року росіяни обстріляли Сумихімпром з артилерії, внаслідок чого стався витік аміаку. Після цього завод рік не працював, але навесні 2023 року вийшов з простою.
Умови приватизації Сумихімпрому
* Збереження діяльності підприємства.
* Інвестиції у розвиток: мінімум 150 млн грн на модернізацію та енергомодернізацію.
* Погашення чималих боргів: зарплати, податки, заборгованість перед Пенсійним фондом та простроченої кредиторської заборгованості (крім заборгованості перед підсанкціонованими особами).
* Забезпечення соціальних гарантій для працівників.
* Заборона звільнень: протягом перших шести місяців після зміни власника працівники захищені від скорочень.
* Дотримання вимог природоохоронного законодавства.
* Виконання колективного договору.
* Сплата дивідендів до держбюджету за 2024-2025 роки.
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